Фото: Patriks Pauls Briķis, DELFI

Правда ли, что Папа Римский Франциск призвал благословлять ЛГБТ-союзы? Что не понравилось католикам в Стамбульской конвенции? Почему сейчас столько войн и можно ли оправдать "священную войну"? Есть ли грех в кампании atkrievisko? Как побороть разочарование в людях? Рижский митрополит, архиепископ Римской католической церкви Збигнев Станкевич ответил на вопросы ведущей передачи "Открытый разговор" на LR-4 Марины Ковалевой и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

Для Збигнева Станкевич этот год выдался очень напряженным. Католическая церковь приняла активное участие в том, чтобы Стамбульская конвенция и Закон о партнерских отношениях не прошли в своих изначальных формулировках. Не меньше вопросов вызвал и одобренный недавно Папой Римским Франциском документ, позволяющий католическим священникам благословлять пары, не состоящие в браке, в том числе и однополые.

Тяжелый фон создают и войны в Украине и Израиле, которые внесли серьезный разлад как в латвийское общество, так и в души отдельных жителей страны — породили шквал агрессии и уныние.

  • Как католическая церковь относится к ратификации Стамбульской конвенции?
  • Что церковь говорит о статусе партнерских отношений?
  • Может ли церковь говорить о морали на фоне педофильских скандалов со священниками?
  • Правда ли, что Папа Римский Франциск призвал благословлять ЛГБТ-союзы?
  • Как оценить кампанию Лианы Ланги Atkrievisko?
  • Как за делением на "своих" и "чужих" не потерять человека?
  • Почему сейчас столько войн?
  • Что такое "священная война" и когда она оправдана?
  • Что неправильно делают политики Латвии?
  • Как найти мир, когда рядом столько горя?
  • Как справиться с разочарованием в людях?

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