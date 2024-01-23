Вчера в Риге стартовал сбор подписей среди граждан России за выдвижение единственного потенциального соперника Владимира Путина на президентских выборах, выступающего против войны с Украиной — либерального политика с длинным послужным списком Бориса Надеждина (Delfi писал о нем ранее). В российских городах стоят очереди на сдачу подписей за Надеждина. В Москве и Петербурге подписи уже собраны. Чтобы Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ зарегистрировала его как кандидата, ему нужно собрать как минимум в половине российских регионов 100 тысяч подписей к 31 января. На вечер 22 января было собрано уже 94909 подписей. Никогда ранее россияне не выстраивались в очереди, чтобы поддержать на президентских выборах оппозиционного кандидата.

К чему стремится Борис Надеждин? Как он предполагает прекратить войну? Рассчитывает ли на победу, когда результат известен заранее? Согласована ли его кандидатура с Кремлем? Есть ли в России вообще антивоенные настроения? Что происходит с российской коммунальной инфраструктурой? На чем базируется поддержка Путина и почему она исчезает? На эти и другие вопросы антивоенный соперник Путина ответил Delfi.

- Что заставило вас выступить кандидатом в президенты на выборах, результат которых очевидно предсказуем, да еще и с антивоенной повесткой в условиях многочисленных цензурных запретов?

- Я хочу вытащить Россию из той колеи, в которую ее Путин завел. Из колеи авторитаризма, милитаризации, изоляции от мира. Россия же реально в изоляции оказалась. Никаких нормальных отношений с европейскими странами и вообще с ведущими странами мира у России сейчас нет. Какие-то там отношения Путин пытается сейчас выстроить с Китаем, с другими странами, не входящими в G7. Я пошел в президенты, чтобы Россия стала свободной, мирной страной. Хочется, чтобы мои многочисленные дети и внуки жили в мирной, свободной стране и могли бы свободно приезжать в Ригу, например.

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