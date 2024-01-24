Михаил Данилович — российский журналист из Перми. Он руководит проектом "Новая вкладка", посвященным жизни в российских регионах. В его издании не так много текстов о войне России с Украиной. В основном — это большие репортажи о чем-то совсем другом. Например, о жизни погорельцев из Пятигорска, которые уже третий год не могут выбраться из нищеты. О том, почему гуманитарные благотворительные некоммерческие организации стали помогать российским военным. О деревне Войница на российско-финской границе, куда электричество поступает с перебоями.

Михаил — один из 126 независимых российских журналистов, которые после начала войны России против Украины нашли убежище в Латвии при помощи Сабине Силе и MediaHub Riga. О том, как выглядит жизнь в российской глубинке, почему о ней важно и необходимо рассказывать, кто такой на самом деле русский человек и хочет ли он войны, Михаил рассказал Delfi.

- Давайте начнем с того, когда и каким образом вы здесь оказались. И почему именно здесь?

- Я здесь оказался 10 марта 2022 года. Я сам из Перми, и когда началась война, я начал думать, как быть и что делать. Я до этого был соучредителем организации под названием "Четвертый сектор", которая была признана иностранным агентом. Она собирала на своем сайте различные сервисы для помощи журналистам в работе — фактчекинга, расшифровки аудио, такого рода вещей.

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