Россия подошла к исторической развилке. За 56 дней до президентских выборов Кремль оказался в беспрецедентной ситуации. В ходе казалось бы полностью срежиссированной и управляемой предвыборной кампании у него впервые появился реальный оппонент. Впервые у этого оппонента нет имени и фамилии, его невозможно подкупить или посадить в тюрьму. Это — антивоенно настроенный российский электорат. От того, насколько решительно он будет вести себя в ходе этих выборов и сразу после них, будет зависеть стабильность путинского режима, его способность продолжать войну и когда либо в будущем напасть на страны НАТО.
В этом январе в России наблюдается беспрецедентное явление — граждане сами идут ставить подписи за кандидата в президенты. И этот кандидат не Путин, а довольно малоизвестный политик Борис Надеждин. Он выступает с открытой антивоенной программой (см. его интервью Delfi "Это адская фатальная ошибка" — ред.). Всего за три неполные недели ему удалось собрать 158 тысяч подписей россиян в поддержку своей кандидатуры.