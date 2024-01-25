Россия подошла к исторической развилке. За 56 дней до президентских выборов Кремль оказался в беспрецедентной ситуации. В ходе казалось бы полностью срежиссированной и управляемой предвыборной кампании у него впервые появился реальный оппонент. Впервые у этого оппонента нет имени и фамилии, его невозможно подкупить или посадить в тюрьму. Это — антивоенно настроенный российский электорат. От того, насколько решительно он будет вести себя в ходе этих выборов и сразу после них, будет зависеть стабильность путинского режима, его способность продолжать войну и когда либо в будущем напасть на страны НАТО.