"Готовность военных структур союзников и НАТО находится на очень высоком уровне, и альянс более чем когда-либо готов обеспечить защиту всех государств-членов и сдерживание противника", — с таким заявлением выступил 26 января в парламенте министр обороны Латвии Андрис Спрудс. Это успокаивающее заявление прозвучало на фоне алармистской риторики европейских политиков. Они проявляют все большую озабоченность возможностью нападения России на страны НАТО. Однако реальную опасность для Европы представляет не российская армия, а избрание президентом США Дональда Трампа.

14 января скандальный немецкий таблоид Bild опубликовал якобы действующий секретный план подготовки НАТО к войне с Россией. Согласно этому плану столкновение российских войск с армиями НАТО должно произойти летом 2025 года буквально в двух шагах от Латвии — в так называемом Сувалкском коридоре — пространстве на границе Литвы и Польши, которое отделяет Россию от ее эксклава — Калиниградской области. Уже на следующий день директор Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации Янис Сартс заявил, что Bild опубликовал учебный сценарий.

За публикацией Bild последовала череда заявлений европейских политиков о необходимости срочной подготовки стран ЕС к возможной войне с Россией, возрождении военного производства, расширении возможностей вооруженных сил членов ЕС и неминуемости столкновения с Россией. Так, по словам премьер-министра Эстонии Кайи Каллас, осталось всего лишь три-пять лет до того момента, когда Россия восстановит свой военный потенциал и будет готова воевать с НАТО.

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