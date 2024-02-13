Этот дом в Огре совсем не похож на офисное здание, но в нем зарегистрировано множество иностранных компаний. Документы всех этих фирм подписывает один и тот же юрист — владелец недвижимости. Журналисты Delfi Анастасия Ефремова и Байба Крастиня попробовали выяснить, есть ли какая-то связь между этим владельцем и агентством, фиктивно трудоустраивающем индийцев — и кто вообще может стоять за неконтролируемой миграцией граждан третьих стран в Латвию.

Это вторая статья расследования Delfi о мошенниках, которые привозят в Балтию индийцев и бросают их здесь без работы. В первой части серии индиец Сэм рассказывает о том, как он оказался в Латвии, а в следующем материале — о том, как действует "литовская" схема по ввозу иммигрантов.

Если зайти в Facebook и ввести в поиск Work permit Latvia, можно найти десятки рекламных постов. Их объединяет одно — никакой конкретики. Какая разница, что за вакансия, если обещают, что через неделю все документы будут на руках? Часто Латвию рекламируют вместе с другими странами. Например, на странице, рассказывающей о получении виз в Румынию, указан номер телефона, по которому нужно звонить, если интересует "Latvia, Hungary, Lithuania work permit".

Иногда одни и те же компании могут предлагать как рабочие визы, так и помощь с поступлением в университет. Латвийские вузы неохотно отвечают на вопрос, с какими иностранными агентствами они сотрудничает. Часть вузов оставила запрос Delfi без ответа, часть сослалась на коммерческую тайну, а список зарубежных партнеров, доступный и в открытом доступе, прислал только Университет имени Страдиня. Ни агентства Abroad Study plan, жертвой которого был герой предыдущего материала, ни сомнительных фирм с Facebook мы там не обнаружили.

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