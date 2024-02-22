Мы узнали об Анне Эйвазовой, бывший муж которой разбил ее телефон, потому что во время очередного конфликта рядом случайно оказалась журналистка. Анда Бурве Розите побежала за обидчиком, вызвала полицию и позже написала об этом в Delfi. Коллега сравнила случайно встреченного агрессивного мужчину с Леоном Русиньшем, который убил свою бывшую жену. Но Анна жива.

Государственная полиция подтвердила Delfi, что уголовный процесс* против мужчины находится на стадии досудебного расследования. Известно, что бывший муж Анны был заключен под стражу в качестве меры пресечения. В полиции также поясняют, что в ближайшее время будет принято решение о возбуждении уголовного дела и передаче его в прокуратуру. Это стало возможным во многом благодаря тому, что Анна начала собирать доказательства насилия, угроз убийством и порчи имущества.

А еще, осознав, что происходящее ненормально, она начала планировать, как ей стать независимой и самостоятельно обеспечивать себя и детей. Она пришла к выводу, что профессия фармацевта — это работа, которой можно заниматься практически из любой точки Латвии. Аптеки есть везде.

Сейчас Анна обосновалась в небольшом городке вместе со своими детьми, и мы беседуем удаленно. Она только что вернулась с работы. Время от времени на камере появляется кошка, иногда дети задают какой-нибудь вопрос, но Анна так много думала о своей жизни, что теперь точно знает, что хочет сказать. Вот почему только я замечаю кошачий хвост и все остальное.

Почему вы считаете важным рассказать об опыте насилия?

Потому что, когда надо мной издевались, я ничего не делала и в течение двух лет надеялась, что все закончится, и я читала много историй других женщин. Я специально искала, потому что мне нужно было услышать и понять, что это происходит не только со мной. Вот почему я говорю об этом, потому что считаю, что женщины должны знать об этом. Чем больше будет таких историй, тем легче будет найти способ справиться с каждой ситуацией.

Тем легче распознать…

Да, и распознать это — тоже большая проблема. Человек, подвергающий насилию, пытается убедить, что ничего страшного не происходит. Вам нужна поддержка извне и такие истории, как эта, чтобы доказать себе, что происходящее ненормально. Потому что какое-то время это кажется нормальным. Вот почему нам нужно говорить об этом, читать об этом, делиться друг с другом, не бояться и не стыдиться.

В какой момент вы поняли, что то, что происходит между вами, — это не нормально, что это можно назвать насилием? В начале все было прекрасно, как и у многих других людей.

Я считаю, что нужно прислушиваться к себе. Это интуиция, которая подсказывает, что вы чувствуете какой-то дискомфорт. И когда вы начинаете его игнорировать, то ситуация становится нормальной, потому что вы игнорируете свои эмоциональные потребности. Вы живете и принимаете то, что с вами делают, и игнорируете свой дискомфорт. Например, вам не очень хочется идти домой. Это сигнал к тому, чтобы начать думать о том, где произошло насилие, даже если на самом деле вас еще не били, но вы чувствуете, что не хотите идти домой, и вам приходится придумывать какие-то оправдания о том, как прошел день. Это ненормально, потому что вы не ребенок, который живет с родителем, а два взрослых партнера, которые не должны испытывать подобных чувств.

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