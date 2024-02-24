26 февраля 2022 года, через два дня после начала полномасштабного вторжения России в Украину, на Delfi вышла статья "Россию вычеркиваем. Как меняется повседневная жизнь латвийцев из-за событий в Украине". Уже тогда список был довольно длинным. В январе вышел текст "Год, который все изменил. Легко ли быть русским в Латвии в 2022-м?". Список стал намного длиннее, а изменения — фундаментальными и, возможно, необратимыми.

С начала войны прошло уже два года, и нет никаких признаков того, что она может скоро закончиться. Теперь мы живем в совершенно другой стране и совершенно другом мире. Для того, чтобы понять, насколько все изменилось, достаточно просто вспомнить главные события последних двух лет в Латвии. Мы выбрали 25 — но этот список легко можно расширить в несколько раз.

Главное

Новый "железный занавес". За 10 лет, с момента аннексии Крыма, Россия из крупного экономического партнера и второй стороны транзитного "моста" превратилась для Латвии в потенциального агрессора. Причем сценарии нападения в ближайшие несколько лет уже не выглядят фантастикой. 11 августа 2022 года Латвия официально объявила РФ государством, поддерживающим терроризм. Латвия, Эстония и Литва строят настоящий "железный занавес": разрывают все возможные связи с Россией, готовятся к обороне, укрепляют внутреннюю безопасность и надеются на то, что Украина выстоит в этой войне.

Украинские беженцы в Латвии. Никто не знает, сколько беженцев из Украины остались в Латвии: многие уехали в Западную Европу, кто-то вернулся домой. Но и в первые месяцы войны, и сейчас мы можем говорить о десятках тысяч человек. Это крупнейшие демографические перемены в истории независимой Латвии. Закон о поддержке гражданского населения Украины был принят 5 марта 2022 года, и программа неоднократно продлевалась. И, видимо, не утратит своей актуальности еще долго.

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