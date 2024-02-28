Foto: MART NIGOLA | DELFI MEEDIA
Свежая утечка документов из администрации президента России Владимира Путина позволяет взглянуть на детальные планы, как Кремль готовит почву к предстоящим президентским выборам, используя кино в качестве одного из своих инструментов. Delfi спросил у кинокритика Антона Долина, действительно ли это удается.

Свежая утечка документов из администрации президента России дает исчерпывающее представление о том, как Кремль обеспечивает победу Путина на выборах, создает всероссийскую сеть пропаганды и машину интернет-цензуры под прикрытием информационной войны, а также интегрирует оккупированные территории.

В одной утекшей презентации подробно описаны фильмы, театральные постановки и другие проекты, которые должны задать правильный эмоциональный фон к президентским выборам. В ней также указаны "тематические линии", которым проекты должны следовать, и график выхода фильмов. Мы показали этот документ уехавшему из России кинокритику Антону Долину, и это вылилось в большое интервью для Delfi.

В каком состоянии сейчас находится российская киноиндустрия? Какой диагноз поставите?

Это эксперимент, которого до сих пор не бывало никогда. Он не соответствует никаким прогнозам, которые выдвигались в момент начала полномасштабного вторжения.

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