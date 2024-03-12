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Несмотря на самые неприятные пограничные процедуры и предупреждения латвийских МИД и СГБ об опасности, многие подданные Латвии и живущие здесь россияне и украинцы по-прежнему ездят или летают в РФ. Напрямую, через Эстонию или Беларусь. Портал Delfi на условиях анонимности попросил поделиться пережитым опытом.

Имена всех героев и некоторые незначительные детали изменены, чтобы не подвергать вынужденно пересекающих границу дополнительным рискам.

"Легко сказать, не езди, там опасно. Как я могу бросить на чужих сиделок больных родителей?!" — недоумевает россиянка Анна (имя изменено), которая регулярно ездит из Риги в Россию через КПП Терехово (Латвия) или Шумилкино (Эстония). Там у нее остались папа с мамой, которые "хотят умереть на родной земле". И она надеется, что политика не лишит ее возможности хоть изредка обнять любимых стариков.

Только через Россию могут попасть к родным украинцы, чья земля оказалась под оккупацией… Правда, с осени въезжать по суше они уже не могут — последний разрешенный Россией погранпункт Лудонка–Виентули со стороны Латвии закрыли. Теперь — только в облет, через Шереметьево.

Тысячи людей продолжает ездить из Латвии в Россию по делам, с познавательно-развлекательными целями, для встреч с друзьями… Несколько граждан Латвии сообщили, что оживленным поездкам способствуют введенные Россией электронные визы, которые "оформляются легко и быстро". В таких поездках кто-то не видит опасности, кто-то надеется проскочить, у кого-то нет иного выхода.

На днях живущая в Юрмале журналистка Божена Рынска сообщила, что сочла моральным долгом побывать в Москве на похоронах Алексея Навального. На вопрос, как она пересекала границу, ответила уклончиво: "Будем считать, что на кабаньих копытах по белорусским болотам". 

Да, многие поездки в РФ сегодня происходят через Беларусь — часть опрошенных утверждает, что "там граница спокойнее", а потом граница с Россией почти прозрачна. Впрочем, эксперты не согласны: "Не стоит обольщаться "тишиной" — у российских и беларусских силовиков базы данных общие, и на всех, кто вызывает интерес у ФСБ, у беларусского КГБ есть соответсвующие ориентировки".

В сторону Санкт-Петербурга чаще едут через Эстонию — Нарву или Шумилкино.

Вчера Служба госбезопасности Латвии опубликовала доклад с профилем иностранцев, которым в прошлом году чаще всего отказывали во въезде и включали в "черные списки". Углубленной проверке подверглись около восьми тысяч въезжающих в Латвию. Подробности — здесь.

Рассказываем:

  • Как пересекают границы?
  • О чем общаются со спецслужбами?
  • Что и как проверяют в телефонах?
  • Как себя обезопасить?

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