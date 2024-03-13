15 марта российские избиратели начнут участвовать в том, что в России называется президентскими выборами. "Результат этой процедуры вообще не имеет никакого отношения к реальности. Он известен заранее", — говорит Федор Крашенинников, российский политический аналитик в изгнании, — "Однако то, что произошло за последнием месяцы позволило российскому гражданскому обществу, настроенному против войны проявить себя".

Выборы при тирании

"Страна находится в состоянии террора. Невозможно определенно установить волю значительной части избирателей. По международным стандартам результаты этой избирательной процедуры не могут быть признаны законными", — говорит Delfi Илья Шаблинский, профессор российского конституционного права и член Московской Хельсинкской группы в изгнании.

На этот раз россияне будут голосовать три дня с 15 по 17 марта. Голосование также будет проводиться на оккупированных территориях Украины. В 29 регионах голосование будет проходить онлайн, — практика, постоянно используемая для подтасовки голосов в России и запрещенная во многих странах ЕС. Российская избирательная система работает на Кремль. Медиа внутри страны транслирую исключительно государственную повестку. Выбор у россиян будет из Владимира Путина и трех политических статистов, один из которых — Владислав Даванков — делает вид, что он антивоенный кандидат.

За последние два года около 20 тысяч россиян, по данным российского проекта ОВД-Инфо, были подвергнуты репрессиям различной тяжести.

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