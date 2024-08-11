Самая надежная форма обращения в официальное учреждение - письменная. В отличие от разговорной формы, подписанное заявление - это уже документ. Время от времени каждому жителю приходится столкнуться с необходимостью отправить его для решения важного вопроса, чтобы что-то сообщить или рекомендовать. Как сделать это правильно, чтобы потом можно было смело рассчитывать на такой же официальный ответ?

Заявление - это отдельный жанр письма, в котором важно придерживаться конкретной формы и стиля. Оно подается в конкретное учреждение или должностному лицу, содержит просьбу, вопрос, жалобу или предложение.

Язык. Госучреждения должны принимать и обрабатывать заявления от физических лиц только на государственном языке, но есть и исключения, например, случаи, когда человек сообщает в полицию о преступлении, предоставляет важную информацию или нуждается в срочной помощи. На такие случаи у служб есть переводчики. (О том, как полиция справляется с такими случаями, портал Delfi рассказал здесь.)

Порядок и форма подачи заявления частным лицом и его рассмотрения учреждением регулируется специальным законом – Законом о заявлениях.

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