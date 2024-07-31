Весной этого года молодые врачи поставили ребром вопрос, можно ли работать в профессии без знания русского языка? Ответ: да, можно. В случае незнания госязыка пациенты сами должны обеспечить перевод, если ситуация не критическая. Еще одна из таких сфер – борьба с преступностью. Многие правонарушители плохо говорят на латышском языке, а международные нормы требуют, чтобы общение с обвиняемым происходило на понятном ему языке.