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Весной этого года молодые врачи поставили ребром вопрос, можно ли работать в профессии без знания русского языка? Ответ: да, можно. В случае незнания госязыка пациенты сами должны обеспечить перевод, если ситуация не критическая. Еще одна из таких сфер – борьба с преступностью. Многие правонарушители плохо говорят на латышском языке, а международные нормы требуют, чтобы общение с обвиняемым происходило на понятном ему языке.

Латыш в Италии, вздумавший осквернить римский Колизей, может потребовать, чтобы обвинительное заключение было ему выдано на латышском языке, и итальянские правоохранители будут вынуждены искать переводчика.

В Латвии найти переводчика с русского не составит труда. В некоторых учреждениях, ведущих уголовные процессы, может быть даже целый отдел, задача которого - перевод текстов допросов и документов, связанных с делом - с латышского языка на русский и наоборот.

Переводчиков приглашают часто

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