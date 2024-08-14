Если ребенок еще толком не говорит на родном языке, не навредит ли раннее изучение иностранного языка его развитию? Как вычислить, когда ребенку можно без проблем предложить знакомство с другим языком? Говорят лингвисты и логопеды, одновременно - мамы с большим опытом.

Этот текст журналист Айя Рутка писала в первую очередь, в отношении влияния раннего изучения английского языка латышскими детьми от двух до четырех лет. Но все эти выводы работают и для детей, чей родной и семейный язык — русский, ведь в детсаду и школе им теперь предлагают полностью перейти на латышский. Читаем и сравниваем. Тем более, что мнения разных специалистов несколько отличаются.

Лингвист Мара Озола: "Хуже всего - отсутствие словарного запаса"

Социолингвист, педагог, писательница и мать четверых детей Мара Озола хорошо знакома с этой темой. "Если повседневное общение с ребенком происходит на латышском языке, если с ним много разговаривают, читают вслух, то другие языки точно не повредят. Но, к сожалению, опыт показывает, что ребенок потом начинает ходить в школу и не может понять, есть ли у него вообще родной язык. И это ужасно. Если нет языка, то нет и мышления", - говорит она.

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