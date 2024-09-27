С 2020 года каждый участник 2-го уровня пенсий имеет право до наступления пенсионного возраста выбрать, как Госагентство социального страхования (VSAA) будет распоряжаться его накопленным капиталом в случае, если он не доживет до "заслуженного отдыха". Правда, для этого сумма должна превысить определенный порог. Самый популярный вариант – завещать. Как это сделать и какие еще есть варианты?

2-й пенсионный уровень ввели в 2001 году. Туда отличляют 6% из 20% соцналога от зарплаты. Остальные 14% соцналога идет на 1-й уровень, из которого солидарно платят пенсии сегодняшним пенсионерам. До 2020 года у людей не доживших до выхода на пенсию, деньги на втором уровне "сгорали" - шли в госказну. Теперь это не обязательно - есть возможность распорядиться ими заранее в пользу супруга или детей.

Напоминаем, что 2-й уровень "включается" в обязательном порядке для всех работающих, кто родился после 1 июля 1971 года. А для тех, кто появился на свет со 2 июля 1951 года по 1 июля 1971 года включительно, эта опция добровольная. Можно оставить все пенсионные накопления на первом уровне.

С учетом того, что со следующего года на пенсию будут выходить в 65 лет (уже говорят о повышении), а средняя ожидаемая продолжительность жизни для мужчин – 70,4 лет (у женщин — 80,4 лет), дожить до того, чтобы получать добавку к пенсии со своего 2-го уровня, получается далеко не у всех.

В Эстонии в 2021 году народу удалось добиться, чтобы политики разрешили будущим пенсионерам тратить свои накопления 2-го уровня до вступления в пенсионный возраст. В Латвии забрать свои деньги со 2-го уровня до наступления пенсионного возраста самому будущему пенсионеру невозможно. Но есть другие возможности заранее распорядиться своими накоплениями, на случай, если сам не доживешь.

Рассказываем:

Как можно распорядиться накоплением 2-го уровня до выхода на пенсию?

Кто может стать завещателем?

Кому можно завещать? А соседке - тоже можно?

Как вступить в право наследования?

Какие суммы скапливаются на 2-м уровне?

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