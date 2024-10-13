Получатели родительского пособия, которые решат параллельно по уходу за ребенком, продолжить работу, в следующем году смогут получать впридачу не половину государственного пособия, а 75%. Новые правила будут действовать год, а осенью следующего года Министерство благосостояния решит, имеет ли смысл сохранить щедрый подход. Главная задача — выманить на трудовой рынок молодых профессионалов, чтобы они работали легально.

В прошлом году в Латвии зарегистрировали 14 121 новорожденных, что на 11,5% или 1 833 меньше, чем в 2022 году - это самый низкий уровень рождаемости за последний век.

С одной стороны, государство должно делать все возможное для поощрения, чтобы рождалось как можно больше детей. С другой стороны, материнство и отцовство уводит, иногда на годы, молодые кадры с рабочего рынка, где на сегодня и так дефицит квалифицированных кадров.

Министерство благосостояния решило поэкспериментировать, чтобы увидеть, как величина пособия влияет на решение по деторождению и выходу на работу.

Как считают "детские пособия"?

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