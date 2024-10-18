Если рак кишечника обнаружен на 3-4-й стадии, шансы прожить 5 лет - всего 5%, а вот на 1-й стадии - большая часть пациентов может быть вылечена. Надо лишь вовремя прийти на бесплатный скрининг, но большинство этого не делают. Несколько лучше ситуация с другими видами рака — молочной железы, шейки матки и простаты — их тоже можно бесплатно и без очереди "поймать" на начальной стадии. В случае тревожных ответов исследования можно расширить. Рассказываем подробно, когда и куда надо сходить, чтобы государство это оплатило. И что будет, если найдут "что-то нехорошее".

Почему же жители Латвии не откликаются на такие подарки от государства? Выяснилось, что каждый пятый попросту не знает о бесплатных возможностях, а кто знает, что такое есть, превратно представляют самую процедуру.

К примеру, про возможность скрининга на рак простаты слышали лишь 25% мужчин. А те, кто слышал, зачастую представляют себе сложную и болезненную проверку на приеме у врача, в то время как первый этап - это простой анализ крови, который можно сдать в любой лаборатории. Но и там "плохой ответ" еще не означает онкологического диагноза — это всего лишь "первый звоночек", что надо проводить проверки дальше. И в этом случае их тоже сделают по "зеленому коридору" и оплатят за счет государства.

Примером того, что со страшным диагнозом можно справиться, если вовремя взяться за лечение, может служить экс-президент Латвии Валдис Затлерс, который 12 лет назад пережил рак простаты и восстановился.

Какие скрининги и кому оплачивает государство?

Государство обеспечивает проверку на четыре вида онкологических заболеваний.

Оплаченные скрининги: на рак молочной железы для женщин в возрасте от 50 до 70 лет,

на рак шейки матки для женщин в возрасте от 25 до 70 лет,

на рак кишечника для женщин и мужчин в возрасте от 50 до 70 лет.

на рак простаты для всех мужчин в возрасте от 50 до 75 лет. А в некоторых случая — с 45 лет. а также для мужчин в возрасте 45 лет и старше, если у кровного родственника в семье был диагностирован рак простаты, то есть возможна опасность генетической передачи.

Как это работает в каждом случае и что, если выявили повод для тревоги?

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