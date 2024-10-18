Если рак кишечника обнаружен на 3-4-й стадии, шансы прожить 5 лет - всего 5%, а вот на 1-й стадии - большая часть пациентов может быть вылечена. Надо лишь вовремя прийти на бесплатный скрининг, но большинство этого не делают. Несколько лучше ситуация с другими видами рака — молочной железы, шейки матки и простаты — их тоже можно бесплатно и без очереди "поймать" на начальной стадии. В случае тревожных ответов исследования можно расширить. Рассказываем подробно, когда и куда надо сходить, чтобы государство это оплатило. И что будет, если найдут "что-то нехорошее".
Почему же жители Латвии не откликаются на такие подарки от государства? Выяснилось, что каждый пятый попросту не знает о бесплатных возможностях, а кто знает, что такое есть, превратно представляют самую процедуру.
К примеру, про возможность скрининга на рак простаты слышали лишь 25% мужчин. А те, кто слышал, зачастую представляют себе сложную и болезненную проверку на приеме у врача, в то время как первый этап - это простой анализ крови, который можно сдать в любой лаборатории. Но и там "плохой ответ" еще не означает онкологического диагноза — это всего лишь "первый звоночек", что надо проводить проверки дальше. И в этом случае их тоже сделают по "зеленому коридору" и оплатят за счет государства.
Примером того, что со страшным диагнозом можно справиться, если вовремя взяться за лечение, может служить экс-президент Латвии Валдис Затлерс, который 12 лет назад пережил рак простаты и восстановился.
Какие скрининги и кому оплачивает государство?
Государство обеспечивает проверку на четыре вида онкологических заболеваний.
Как это работает в каждом случае и что, если выявили повод для тревоги?
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