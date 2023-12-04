В канун Рождества покупатели ждут чудесных распродаж с небывалыми скидками. Мошенники тоже их ждут — это лучшее время, чтобы раскинуть сети на доверчивых людей. Тем более что сегодня большая часть покупок совершается в интернете, а фейковые технологии с возможностями персонализации в соцсетях открывают новые возможности для обмана. "Не верь чудесам в интернете!" — призывает Центр защиты прав потребителей и рассказывает, как предохраниться от неприятных сюрпризов.

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Цены на одежду известного бренда премиум-класса впечатляют, перевод названий элементов одежды смешит. Обращаю внимание, что к названию магазина добавлена лишняя буква "S" на конце. Точно фейк! Кажется, ну кто такое купит?! В углу моргает квадратик, где сообщают о покупках якобы в режиме реального времени: такой-то из такой-то страны только что купил такой-то товар. Ощущение, что выгодные покупки буквально ускользают из-под рук…

В какой-то момент я не в силах сдержать хохот. "Кожаная рубашка овер-овесайз. Придурки из Испании купили этот товар!" — сообщает табличка. Занавес.

Более 6000 раз покупатели в этом году обращались в Центр защиты прав потребителей (PTAC) в связи с разными проблемами при покупках в интернете. Это примерно треть ото всех жалоб в PTAC. Иногда стоимость обмана исчисляется в тысячах евро.

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