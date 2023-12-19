Российские пенсионеры, которые получали свои пенсии напрямую на счет в Латвии, а не через Госагентство социального страхования (VSAA), сообщили, что латвийские банки прекращают, а некоторые уже прекратили, принимать переводы из России. Как им теперь получить свои деньги? Портал Delfi попросил комментарии у банков и рекомендации у VSAA, как быть таким людям.

"Моей бабушке, российской пенсионерке в Латвии (у нее с ВНЖ все в порядке), подружки сообщили, что им не перевели пенсии из России на счет латвийского банка. Стали смотреть в нашем интернет-банке, а там с ноября висит предупреждение: есть вероятность, что с декабря они не смогут принимать квартальные переводы пенсии из российского НефтеПромБанка, который попал под санкции. На электронную почту нам писем не приходило. Как же теперь быть?", — спрашивает внучка российской пенсионерки с постоянным ВНЖ Латвии.

Напоминаем, что выплаты российских пенсий тем, кто получает деньги через VSAA по договору 2011 года, в третьем квартале были задержаны на две недели. Тогда российская сторона утверждала, что перевод был осуществлен, но деньги в VSAA не поступили из-за проблем с банком-корреспондентом. Впоследствии было принято решение о повторном перечислении средств.

По данным VSAA, больше всего получателей российских пенсий во втором квартале было в Риге — 48%, еще 13% — в Даугавпилсе и 9% — в Лиепае. Деньги за четвертый квартал поступили своевременно. Проблем с их выплатой не было.

Почему банки Латвии не принимают переводы из России?

Можно ли и этим пенсионерам получать деньги через VSAA?

А что с пенсионерами, которым аннулировали ВНЖ?

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