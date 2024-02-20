В прошлом году в Центр защиты прав потребителей (PTAC) поступило 3663 заявления потребителей, предоставлено 27327 консультаций. Больше всего в 2023 году потребители жаловались на качество товаров и решали споры о правах пассажиров в поездках.

Больше всего жалоб поступило на качество товаров (710), на несоблюдение прав пассажиров при авиаперевозках (610), на нарушения в сфере коммерческой практики, рекламы, электронной коммерции (539), из-за неполученных товаров и услуг (439).

В прошлом году особенно увеличилось количество жалоб на качество приобретаемых автомобилей. В PTAC поступило 59 заявлений по спорам, связанным с транспортными средствами (в 2022 году — 33), и 521 заявление касалось качества транспортных средств.

Потребители покупают подержанные автомобили и вскоре после покупки обнаруживают серьезные технические дефекты, из-за которых на автомобиле нельзя или нежелательно ездить.

Несколько потребителей указали, что продавцы по разным причинам не разрешили тест-драйв за пределами своей территории, поэтому проверить техническое состояние автомобиля во время движения было невозможно.

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