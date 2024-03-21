Отправной точкой для обсуждения "Школа, которую мы выбираем" стали результаты февральского опроса "Критерии выбора школы родителями и их ожидания", в котором папы и мамы рассказали, на что обращают внимание и чего не хватает латвийским школам. Оказалось, что знаменитые рейтинги школ — по оценкам и успехам в олимпиадах — ничего об это не говорят.
Более трети родителей (37%) критиковали учебные заведения за недостаточное внимание к "сквозным навыкам", то есть не умения брать квадратный корень, составлять химические формулы, распознавать ноты и т. д., а жизненным: умение найти и оценить информацию, пользоваться технологиями, стремиться к новым знаниям, активно жить в обществе, следить за здоровьем, решать конфликты и договариваться, работать в команде…