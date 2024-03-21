Почти треть родителей Латвии утверждают, что довольны школой, в которой учится их ребенок. При этом более половины считают главной задачей школы — подготовить ученика к жизни и развить нужные для этого навыки: критическое мышление, принятие решений, сотрудничество, инициатива, креативность. Все это никак не учитывают существующие рейтинги школ. Так как правильно выбрать учебное заведение?

Отправной точкой для обсуждения "Школа, которую мы выбираем" стали результаты февральского опроса "Критерии выбора школы родителями и их ожидания", в котором папы и мамы рассказали, на что обращают внимание и чего не хватает латвийским школам. Оказалось, что знаменитые рейтинги школ — по оценкам и успехам в олимпиадах — ничего об это не говорят.

Более трети родителей (37%) критиковали учебные заведения за недостаточное внимание к "сквозным навыкам", то есть не умения брать квадратный корень, составлять химические формулы, распознавать ноты и т. д., а жизненным: умение найти и оценить информацию, пользоваться технологиями, стремиться к новым знаниям, активно жить в обществе, следить за здоровьем, решать конфликты и договариваться, работать в команде…

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