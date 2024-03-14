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С этого года оценки по предмету "Спорт и здоровье" должны быть у всех. И никаких долгоиграющих справок от врача. Содержание предмета тоже существенно изменилось — нормативов, как раньше, нет. От каждого — по способностям и возможностям. Министерство образования и директор 72-й школы Павел Пестов объясняют, в чем заключаются перемены и почему это правильно.

"Реальность такая, что иногда половина класса сидит на скамейке во время урока спорта. И это ненормально", — признается директор 72-й школы Павел Пестов. При этом каждый четвертый школьник Латвии в той или иной мере страдает от избыточного веса. "Им двигаться жизненно необходимо", — считает Пестов.

МВД уже давно бьет тревогу — все труднее нанять работников, которые в состоянии выполнить необходимые для полицейских, пожарных и спасателей нормативы физподготовки.

В связи с введением обязательной срочной Службы государственной обороны, в ужас приходят медкомиссии военкоматов — по здоровью отбраковывается больше половины молодых людей 18-19 лет. Около 70% имеют слабую физическую подготовку. Учителя спорта разводят руками — современный стандарт Skola 2030 не требует достижения результата. Никаких тебе 10 потягиваний, 20 отжиманий и 10 кругов на время.

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