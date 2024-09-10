23 августа Федеральное казначейство США ввело новые санкции против 400 компаний и частных лиц из России и других стран. В их число вошли две компании из Эстонии. В то же время некоторые российские оппозиционные экономисты выступают против персональных санкций, введенных в начале войны против российских олигархов за поддержку путинского режима.

Запад одурманен словом "олигархи"

Идея персональных санкций основана на непонимании того, как устроена Россия. Предполагалось, что если затруднить жизнь окружению Путина, то оно повлияет на президента России, и он поменяет внешнюю политику. Запад одурманен словом "олигархи", но на самом деле российские "олигархи" не подкупают власть, чтобы она принимала выгодные для них решения. Они менеджеры, назначенные этой властью для управления различными сегментами экономики. Никакого влияния на президента и политику страны они не оказывают.