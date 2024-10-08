Вчера в Тель-Авиве состоялась церемония поминовения памяти жертв нападения ХАМАС, случившегося год назад. Церемония прошла под вой сирен воздушной тревоги. Из Газы были запущены ракеты. Хоть и несравнимый с прошлыми по мощности, это был самый массированный ракетный удар за последние несколько месяцев. Через год после нападения ХАМАС на Израиль война в регионе только разрастается. При этом сами израильтяне требуют не продолжения конфликта, а возвращения заложников, которые до сих пор так и не были освобождены.

Ровно год назад в Израиле произошла чудовищная трагедия. Боевики террористической организации ХАМАС прорвали забор между сектором Газа и территорией Израиля, вторглись на территорию еврейского государства и устроили резню. Резня сопровождалась ракетной атакой. Были убиты 1200 человек, многие - чрезвычайно жестоко. 250 человек были похищены.

Практически полностью было уничтожено население двух населенных пунктов - Кфар Аза и Нир Оз. Террористы убивали израильтян целыми семьями. Оба этих поселения остаются в запустении до сих пор. Ничего подобного в мире со времен Холокоста не происходило.

Ответ Израиля

В ответ израильское правительство устроило "Войну против ХАМАС". Израиль отключил подачу в сектор воды и электричества и прекратил поставки продовольствия и топлива. После массовых бомбардировок израильская армия вторглась в сектор. Целью операции было объявлено освобождение заложников и уничтожение ХАМАС.

В апреле этого года выяснилось, что ХАМАС предлагала израильскому правительству отпустить всех заложников в обмен на отказ от вторжения. Но предложение было отвергнуто. Всего в ходе краткого перемирия в ноябре прошлого года ХАМАС освободил 117 заложников из 250. 71 погиб в ходе боевых действий.

Шестерых из них боевики ХАМАС убили , чтобы не допустить их освобождения израильской армией. Шестеро были убиты изральской армией - трое застрелены израильскими солдатами " по ошибке ", при попытке спастись, трое, - как " побочный продукт " израильской бомбардировки. По израильским данным , 73 заложника погибли, однако обнаружено только 37 тел. В руках ХАМАС остаются от 50 до 64 человек и 34 тела.

Шестерых заложников боевики ХАМАС убили , чтобы не допустить их освобождения израильской армией. Шестеро были убиты изральской армией - трое застрелены израильскими солдатами " по ошибке ", при попытке спастись, трое погибли, как " побочный продукт " израильской бомбардировки. По израильским данным , погибли 73 заложника, однако обнаружено только 37 тел. В руках ХАМАС до сих пор остаются от 50 до 64 человек и 34 тела.

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