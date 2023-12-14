Первая за два года войны "прямая линия" с Владимиром Путиным закончилась его призывом верить в великий русский народ. Однако то, о чем Путин говорил все четыре часа, свидетельствует об обратном: сам он в народ совершенно не верит. Он ему просто врет.

Разумеется, первым был вопрос про задачи, которые Путин, идя на очередной президентский срок, считает для себя главными. И он тут же соврал по-крупному: главной задачей назвал вовсе не продолжение войны против Украины и защиту своего режима, а "укрепление суверенитета, защиту прав граждан", и почему-то "укрепление парламентаризма". Последнее особенно забавно, поскольку никакого парламентаризма в России нет. Зато есть совершенно покорный двухпалатный парламент, который штампует все путинские законы.

Еще Путин сказал, что намерен добиваться суверенитета в области экономики и технологий. Это звучало особенно ярко, поскольку за прошедшие два года войны Россия из мировой бензоколонки превратилась в бензоколонку индийскую и китайскую. Место одной иностранной валюты — доллара — в России заняла другая — юань.

Крупные западные технологические компании из России ушли, но на их месте ничего своего не появилось. Зато появились китайские автомобили. Все, что в России есть высокотехнологичного, от компьютерной отрасли до биомедицинских исследований, теперь зависит от китайских комплектующих. Больше похоже на экономическую и технологическую зависимость.

Путин долго рассуждал об экономике. Даже шпаргалку достал, чтоб не ошибиться — и соврал снова. По его словам, дела в российской экономике идут самым наилучшим образом. Рост ВВП аж 3,5%. О том, что российский рубль только за второй год войны потерял 30% своей стоимости к доллару и евро, и это привело к соответствующему росту цен в стране, Путин говорить не стал. О том, что российский ВВП при всем своем рублевом росте находится примерно на том же уровне, что был в довоенном 2021 году (при этом нефтегазовые доходы упали на 70%, а продуктовая инфляция измеряется двух и трехзначными цифрами), он тоже промолчал. Запас прочности российской экономики на фоне падающих цен на нефть показался ему "достаточным, чтобы идти вперед".

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