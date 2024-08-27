В августе 2024 года в соцсетях распространился ролик, на котором президент Франции запечатлен целующимся с неизвестным мужчиной (в некоторых публикациях он назван сотрудником эскорт-агентства). Delfi разобрался, правдива ли эта запись.

Видео и скриншоты из него начали распространяться в русскоязычном сегменте соцсетей 8 августа. Крупные российские Telegram-каналы со ссылкой на западных интернет-пользователей и иностранные СМИ уверяли, что во время Олимпийских игр в Париже президент Франции Эмманюэль Макрон на деньги налогоплательщиков "развлекался" в компании сотрудников эскорт-агентств. Таким образом видео прокомментировали, например, каналы Voblya, "Рифмы и новости" и "Выпускайте кракена", а также экс-глава Роскосмоса, ныне член Совета Федерации РФ от оккупированной части Запорожской области Дмитрий Рогозин.

Fоtо: screenshot

Ролик распространялся в двух версиях: одна длится 5 секунд, другая — 9 секунд. Предполагаемый автор видео запечатлел, как Макрон стоит на палубе яхты в компании неизвестного мужчины, который обнимает политика и затем целует его в губы.

Некоторые каналы публиковали ролик вместе с обложкой французского таблоида Voici, на которой размещена фотография Макрона, загорающего в шезлонге. Эта обложка подлинная, номер журнала за 2-8 августа был посвящен отдыху президента Франции в своей летней резиденции. В том же выпуске были опубликованы несколько фотографий, которые Telegram-каналы распространяли вместе с вирусным видео.

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На одном из снимков Макрон запечатлен с тем самым человеком из видео, однако на фотографиях Voici мужчины не целуются. Соответствующее видео таблоид также не публиковал.

При этом на ролике заметны несколько странностей. В частности, рука мужчины сначала держит Макрона за запястье, затем перемещается к нему на талию, но на доли секунды пальцы остаются на руке политика.

Fоtо: screenshot

Как пишет проект "Проверено", первоисточник этого видео — пост французского блогера Miko в соцсети X, размещенный вечером 2 августа. "Отпуск президента по версии ИИ — это что-то демоническое", — говорится в подписи к ролику. Когда в комментариях Miko спросили, его ли это работа, он ответил: "Нет, искусственного интеллекта".

Таким образом, видео было опубликовано в качестве шутки, созданной с помощью искусственного инструмента на основе фотографии из популярного французского таблоида. Позднее другие интернет-пользователи распространили его как видео, которое сняли папарацци.

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