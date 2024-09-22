В сентябре 2024 года в соцсетях появился ролик о мигрантах из Латинской Америки, которые сметают товары с полок магазина в США. Мы проверили достоверность подобных постов.

11 сентября публицист Александр Невзоров опубликовал в своём Telegram-канале видео с англоязычным субтитром "Венесуэльцы захватили магазин в Колорадо". Невзоров увязал ролик с орудующими в городе Аврора венесуэльскими бандами, которые "состоят из нелегалов" и "занимаются в США бандитизмом, контрабандой, распространением наркотиков и так далее". "Власти уверяют что все под контролем, но не всегда и не везде. Байден год назад не смог ответить на вопрос сколько в Америке нелегалов. А вот Трамп насчитал 11 миллионов человек. Он обещает их всех выселить", — добавил публицист. Его пост на момент написания этого разбора собрал 572 000 просмотров.

К публикации Невзорова прикреплены два видео: одно снято в супермаркете, а другое представляет собой нарезку из трех других роликов. В первом эпизоде второго видео показана группа вооруженных людей в подъезде жилого дома (утверждается, что это "венесуэльцы-нелегалы берут под контроль жилой комплекс, они выгнали жильцов и заселились сами"). Во втором фрагменте демонстрируется свалка между домами, в третьем — замусоренная парковка. В левом верхнем углу при этом указано, что действие всех трёх эпизодов также происходит в Авроре, штат Колорадо.

Как минимум часть этой нарезки действительно снята в этом городе и разошлась по соцсетям ещё в августе. При этом, как пишет фактчекерский проект Snopes, изучивший ролик с вооружёнными людьми в подъезде, до сих пор непонятно, кто они и что они делали в подъезде. Местная полиция заявила, что эта запись распространяется с неверными комментариями — никакие вооружённые банды не захватывали жилой комплекс и не заставляли жителей платить им деньги, как утверждали некоторые комментаторы. Жильцы также рассказали журналистам телеканала Denver7, что боятся выходить из дома: "Всех нас обвиняют в том, что мы состоим в бандах, но это абсолютная ложь".

В конце августе городская администрация подтвердила в соцсети X, что в Авроре действует "небольшое" число представителей группировки Tren de Aragua, но подчеркнула, что в соцсетях информацию о деятельности преступников часто искажают. Для борьбы с Tren de Aragua в городе в конце августа было создано специальное подразделение полиции. В начале сентября городские власти сообщили, что трое предполагаемых членов банды были задержаны за стрельбу в 3 км от здания, где было снято видео. Ещё двух вероятных участников того же инцидента арестовали в июле, они содержатся под стражей.

Хотя ролик из супермаркета сопровождается таким же геотэгом, он не был снят в Колорадо. Как выяснили фактчекеры из проекта LeadStories, оригинальное видео (оно примерно вдвое длиннее) опубликовал 16 июня пользователь TikTok с юзернеймом @alessanro.sr, указавший в качестве места съёмки бразильский город Сальвадор. В комментариях блогер уточнил, что это супермаркет рядом с торговым центром Barra.

Судя по Google Maps, в соседнем здании ранее работал магазин сети Bompreço. Местные СМИ в середине июня сообщали, что супермаркет закрывается, а распродажа товаров привлекла большое внимание покупателей. Помимо ролика, который не позднее 1 сентября стали выдавать за снятый в Колорадо, @alessanro.sr в тот день опубликовал ещё одно видео из той же локации. "Bompreço закрывается, люди сходят с ума", — говорится в подписи.

Таким образом, можно сделать вывод, что обстановка в американском городе Аврора действительно неспокойная. Однако опубликованное Невзоровым видео о венесуэльцах, "захвативших" там супермаркет, никакого отношения к США не имеет. На самом деле оно было снято в Бразилии почти тремя месяцами ранее. Автор ролика запечатлел поведение покупателей на распродаже, связанной с закрытием магазина.

Fоtо: Publicitātes foto

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