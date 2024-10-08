В конце сентября прокремлёвские Telegram-каналы распространили снимок, на котором изображён полупустой зал во время выступления президента Украины в ООН. На основании этого фото блогеры сделали вывод, что "нытьё Зеленского достало всех". Delfi выяснил, насколько правдивы такие публикации.

С 23 по 25 сентября президент Украины Владимир Зеленский находился с официальным визитом в Нью-Йорке, где принял участие в нескольких мероприятиях ООН. В частности, политик выступил на заседаниях Совета безопасности и Генеральной ассамблеи организации. 26 сентября, когда Зеленский отправился на переговоры с президентом США Джо Байденом в Вашингтон, прокремлёвские Telegram-каналы распространили фото, якобы сделанное во время выступления украинского лидера в ООН. Канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" сопроводил снимок подписью: "Нытьё Зеленского достало всех: зал ООН во время выступления президента Украины почти пуст. "В полном объеме представители собираются только тогда, когда речь идет об израильском конфликте", — жалуются украинцы". Этот пост набрал более 588 000 просмотров. Аналогичные публикации были размещены в каналах "Ne.Сахар" (295 000), "Мисливец Егор" (88 000) и "Выпускайте Кракена" (76 000).

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На вирусном фото Зеленский запечатлён в зале заседаний Генассамблеи ООН, на политике — кофта цвета хаки с воротником. Однако, судя по фотографиям на официальном сайте президента Украины, Зеленский в тот день оделся иначе — в чёрный джемпер с национальным гербом слева на груди. В той же одежде он запечатлён в официальной трансляции ООН.

Воспользовавшись обратным поиском Google по изображениям, Delfi обнаружил, что тем же фото Зеленского в полупустом зале заседаний ООН прокремлёвские СМИ делились ещё год назад. Например, 21 сентября 2023 года его опубликовал портал "Репортер". В левом нижнем и правом верхнем углах изображения заметны те же логотипы немецкой информационной программы Tagesschau и выпускающего её телеканала ARD. На прошлогоднем заседании Генассамблеи ООН Зеленский действительно выступал и был одет в зеленоватую кофту с воротником.

Когда украинский президент зачитывал свою речь, зал, судя по трансляциям, действительно не был полон — ни в этом году, ни в прошлом. Впрочем, лидеры крупнейших мировых держав, выступавшие на последнем заседании Генассамблеи, тоже не могут похвастаться аншлагом — немало пустых кресел было во время речей лидеров Великобритании, Франции, Ирана, Турции и других стран, а также министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Действительно большой аудиторией может похвастаться, например, президент США Джо Байден — но он выступал одним из первых в рамках шестидневного заседания, а его речь в качестве американского лидера была последней в ООН.

Уточнения некоторых прокремлёвских каналов о том, что "в полном объеме представители собираются только тогда, когда речь идет об израильском конфликте", также не соответствуют действительности. Во-первых, в ходе заседания Генассамблеи так или иначе говорили о противостоянии Израиля с ХАМАС в секторе Газа и "Хезболлой" в Ливане представители десятков стран — другие дипломаты просто не могли знать заранее, кто из выступающих будет поднимать эту тему, а кто воздержится. Во-вторых, когда на трибуну вышел премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, десятки дипломатов демонстративно покинули и без того немноголюдный зал.

В любом случае, судить об отношении мирового сообщества к войне в Украине по числу людей, слушавших речь Зеленского во время Генеральной ассамблеи ООН, как минимум безосновательно.

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