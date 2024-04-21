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Вчера поздно ночью Палата представителей Конгресса США после более чем полугода упорного сопротивления приняла новый пакет военной помощи Украине объемом $61 млрд. Пакет предусматривает поставки военной техники, производство новых вооружений и экономическую помощь Украине через агентство USAID. Кроме того, американские законодатели разрешили президенту США конфисковать замороженные в США российские активы и передавать их Украине на восстановление экономики. Американские аналитики считают, что эта помощь даст возможность Украине укрепить оборону и противостоять российским ракетным обстрелам. Принятие законопроекта обнажило раскол в республиканской партии и снизило влияние на нее кандидата в президенты Дональда Трампа, как и его шансы на избрание.

Палата представителей Конгресса США вчера неожиданно быстро приняла законопроект, согласно которому Украина получит военной и экономической помощи на $61 млрд. Отметим, что такой исход борьбы в Конгрессе еще осенью прогнозировал в эксклюзивном интервью Delfi член Британской академии наук сэр Лоуренс Фридман.

$13,4 млрд из выделенных средств пойдут на производство вооружений в США для восполнения американских запасов, 20,5 млрд - на финансирование расходов Пентагона в Европе, $15,88 млрд - собственно на военную помощь Украине. Еще 9,5 млрд предназначены на финансирование украинского правительства в качестве безвозвратных кредитов. Отметим, что $8 миллионов предусмотрено на меры по контролю за расходованием американских финансов в Украине - предотвращение коррупции.

В четверг директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что с помощью этого пакета помощи украинцы “вполне смогут сдержать российские войска на земле, в то же время продолжая наносить удары российским воздушным и морским силам”.

За проголосовали 311 конгрессменов, включая всех 212 демократов. Против - 112 из 218 республиканцев, все - сторонники республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа. Во вторник законопроект должен пройти голосование в Сенате, который контролируют демократы. Никого сопротивления не ожидается - там подобный законопроект был принят еще в феврале. Президент Байден уже пообщал подписать его, как только он поступит в Белый Дом.

Это решение удар для Трампа. Он сам и спикер Палаты представителей Майк Джонсон противились приятию пакета дополнительной помощи Украине с осени прошлого года. Трамп вообще требовал прекратить военную помощь Украине.

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