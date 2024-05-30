Ровно год назад - 31 мая 2023 года - Сейм избрал президентом страны Эдгара Ринкевича: тогда члена партии "Новое Единство" и министра иностранных дел, побившего рекорд пребывания в этой должности. Менее чем за год Ринкевичу удалось изменить представление о роли президентской институции. Президент предстает перед обществом в разных образах: то "ястреба", выступающего с жесткими инициативами в сфере нацбезопасности, то остроумного и "мимишного" героя соцсетей, который ведет жизнь простого человека и охотно делает "селфи" с согражданами. Портал Delfi подводит итоги года, прошедшего с президентских выборов.

О том, каким вступил в должность Эдгар Ринкевич - можно почитать здесь. А теперь о том, каким мы видим его теперь - уже в должности президента страны.

Зачинатель политических процессов

Само избрание Ринкевича президентом дало толчок для смены правительственной коалиции. В сентябре прошлого года премьерское "Новое Единство" рассталось с прежними партнерами - Национальным объединением и "Объединенным списком", создав правительство с Союзом "зеленых" и крестьян и "Прогрессивными". Сам Ринкевич в многочисленных интервью утверждал, что президентские выборы, возможно, были лишь неким лакмусом, выявившим проблемы прежней коалиции, но не причиной самого кризиса. Так или иначе, но по итогам смены коалиции "Новое Единство" усилило свою власть в правительстве, получив все же более сговорчивых партнеров. Нацобъединение и "Объединенный список" внутри второго правительства Кришьяниса Кариньша формировали оппозицию премьерской партии, блокируя многие решения. В новую коалицию вошли партии, обеспечившие избрание Ринкевича в Сейме.

Что немаловажно: в прежней коалиции партнеры стояли на более традиционалистских, национал-консервативных воззрениях, нежели "Новое Единство", в новой - "Прогрессивные" придерживаются более либеральных взглядов, а СЗК демонстрирует прагматичную умеренность. СЗК отступил от своей традиционалистской позиции, проголосовав за введение в Латвии института партнерства и ратификацию Стамбульской конвенции. И "Прогрессивные", и СЗК заявили, что готовы участвовать в предвыборных дебатах на русском языке, которые, впрочем, были отменены решением LTV.

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