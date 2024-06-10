Предварительные результаты выборов в Европарламент (ЕП) показывают, что европейскому избирателю больше надоели либералы и зеленые, чем левые или правые. Некоторым крайне правым он даже готов дать немножко больше шансов пошуметь. Однако это не меняет его стремления держаться за крепкий центр - христианских демократов и социал-демократов.

Центр устоял

Согласно предварительным результатам голосования в большинстве стран ЕС, опубликованным на сайте ЕП, лево- и правоцентристские европейские партии снова получили большинство голосов. Правоцентристская "Европейская народная партия" (EPP, включает депутатов от "Нового единства") получает 186 мест (плюс 10 кресел). Социал-демократы (S&D, в нее входит партия "Согласие") - 135 мест (минус 4 кресла). "Левые" теряют лишь одно кресло - вместо 37 они получат 36 мест.

Самый большой урон понесли либералы (Renew Europe, RE, включает депутатов от партии "За развитие Латвии"). Они получают 79 мест, потеряв 23 кресла. Следующими в череде проигравших идут "Зеленые" (сюда входят "Прогрессивные") - 53 места, потеряны 18 кресел. В то же время, согласно результатам опроса авторитетного европейского издания Politico, ожидалось, что либералы потеряют на три кресла больше, а "Зеленые" - на целых 10. Прогноз пока не оправдался.

Захват не удался

Крайне правые, в то же время, прибавили не так много, как ожидалось.

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