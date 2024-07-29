Корфу, один из самых живописных островов Греции, — настоящий клад для путешественников, ищущих красоту природы, исторические достопримечательности и аутентичную культуру. Остров предлагает захватывающие дух виды на синее Ионическое море, песчаные пляжи, горы и живописные деревни с венецианской архитектурой. Туроператор Novatours собрал самые важные факты, которые будут полезны тем, кто планирует или рассматривает путешествие на многогранный греческий остров Корфу.

Кажется, Корфу может удовлетворить желания каждого путешественника. Береговая линия острова испещрена большими и малыми курортными городами, предлагающими спокойный и тихий отдых, а также активный и роскошный досуг. Спокойное море дарит неиссякаемые удовольствия, а горы манят чарующими смотровыми площадками и пешими тропами. Стоит познакомиться с Корфу!

Факты, которые стоит знать

Язык — греческий.

Валюта — евро.

Часовой пояс — восточноевропейское летнее время (совпадает с латвийским).

Цены — обед на одного человека в ресторане среднего класса стоит около 25 EUR, капучино — около 3 EUR, бутылка воды объемом 0,33 л — 0,55 EUR.

Чаевые — плата за обслуживание в ресторанах, барах и кафе не включена в счет, поэтому в знак благодарности за хорошее обслуживание принято оставлять чаевые примерно в размере 10% от суммы счета.

Продолжительность полета — около трех часов из Риги.

Foto: Publicitātes foto

Въезд

Граждане и неграждане Латвии могут въезжать в Грецию без визы, если планируемое время пребывания в стране не превышает 90 дней в течение 180 дней.

Граждане Латвии могут въезжать в Грецию с eID-картой, а негражданам для путешествия требуется паспорт.

Паспорт должен быть действителен до окончания путешествия.

Foto: Publicitātes foto

Что посмотреть

Город Корфу — этот город похож на большой живой музей. Войдя в старый город, сразу очаровываешься миром венецианской архитектуры и узких мощеных улочек. На каждом шагу можно любоваться красивыми церквями, яркими домами с балконами и милыми маленькими магазинами.

Старый город — в старом городе находятся 37 мест для молитв, самым значимым и важным из которых является церковь Святого Спиридона. Издалека видна светло-розовая венецианская колокольня церкви, самая высокая в городе. Находясь в городе, обязательно стоит посетить крепость, которая не только хранит исторические рассказы, но и открывает невероятные виды на море и город.

Ангелокастро — также известен как Замок Ангелов. Средневековые руины замка, расположенные на вершине холма, открывают незабываемые виды на окрестности. Здесь, высоко над уровнем моря, чувствуется дыхание древности, и легко представить, как там когда-то жили византийцы.

Перитрия — самая старая деревня острова. Она была густонаселена в 14 веке, когда жители, опасаясь нападений пиратов, перебрались подальше от моря, ближе к горам. В настоящее время здесь насчитывается 130 домов, построенных вручную. Не все из них сохранились, часть была восстановлена, некоторые еще напоминают руины, но атмосфера этой охраняемой территории и уникальный пейзаж поистине очаровательны. Деревня находится на высоте 400 м над уровнем моря, откуда открывается потрясающий вид на море с одной стороны и на горы Пантократора — с другой.

Полуостров Канони — одно из самых популярных мест на острове Корфу с прекрасными видами на Понтикониси (Остров Мышей). Близость к международному аэропорту Корфу делает Канони идеальным местом для наблюдения за самолетами, а красивые тропы окрестностей предлагают отличные возможности для прогулок.

Палеокастрица — одно из красивейших мест на острове Корфу, предлагающее живописные бухты с кристально чистой водой, идеально подходящие для купания и снорклинга. Окрестности Палеокастрицы — идеальное место для пеших прогулок в горах.

Foto: Publicitātes foto

Что попробовать

Ликер из кумквата — хотя плоды кумквата, или карликового апельсина, имеют горький и даже терпкий вкус, ликер сладкий и вкусный.

Пастицадо — тушеное мясо теленка или петуха, подаваемое с особым видом толстых макарон.

Софрито — тушеное мясо теленка, подаваемое с картофельным пюре или рисом.

Буртето — рыба-скорпион или акула, приготовленная в остром соусе.

Саворо — древнее блюдо моряков — маринованная, слегка поджаренная рыба.

Foto: Publicitātes foto

Летний туристический сезон на очаровательном греческом острове Корфу уже начался и продлится до начала октября. Время искать лучшее предложение и готовиться в путь!

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!