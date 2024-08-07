Ощутить вкус сладкой жизни – La Dolce Vita – можно только в Италии. Одно из наиболее контрастных мест здесь – Сицилия, крупнейший остров в Средиземном море и автономный регион Италии, где на каждом углу ощущается дыхание истории, лучи солнца и запах шедевров итальянской кухни. Подняться на вулкан, поплавать в бирюзовом море и... Куда еще можно отправиться на Сицилии помимо самых популярных направлений?

Административный центр Сицилийского региона Палермо привлекает сочетанием современности и старины. Здесь можно увидеть и полувековые фонтаны, и архитектуру, которой тысячи лет, и музеи современного искусства, и роскошные пляжи. Отправляясь отдыхать на Средиземноморский остров, конечно, стоит посетить Таормину, Катанию и другие крупные города. Однако стоит также остановиться и в менее популярных и малоизвестных деревушках.

Впечатляющие огнедышащие вулканы

Сицилию часто выбирают из-за Этны – чтобы увидеть самый высокий вулкан в Европе. Он сравнительно легко доступен для осмотра. Достаточно отправиться в Катанию, расположенную у подножия Этны, найти в путеводителях бесплатные тропы или пойти на экскурсию с гидом и подняться наверх. Восхождение, конечно, впечатляющее, Этна величественна и ее, безусловно, стоит увидеть, но стоит также рассмотреть возможность поездки к другому сицилийскому вулкану.

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На одном из Липарских или Эоловых островов в Тирренском море находится вулкан Стромболи. Хотя Стромболи ниже и меньше Этны, он примечателен тем, что здесь очень часто происходят извержения лавы – иногда каждые пару минут, иногда каждые пару часов. На остров Стромболи можно добраться, например, на кораблике из порта Милако. Следует учитывать, что вулкан можно посетить только в сопровождении гида, поэтому стоит забронировать место в одной из туристических групп, чтобы увидеть извержение вулкана в безопасных условиях.

Сиракузы: величие природы и очарование острова

В туристических путеводителях одним из обязательных к посещению мест на Сицилии часто называют Сиракузы – город на восточном побережье острова. Да, он очаровывает своим старым городом, где до сих пор заметно влияние древних греков. Однако стоит отправиться и за его пределы, ведь узкие улочки Сиракуз скрывают множество других интересных мест.

Мост Сиракуз соединяет с островом Ортиджа – историческим центром Сиракуз. Островок совсем небольшой, около километра в длину, но тут можно найти церкви, городские площади, местный рынок и другие места, характерные для культурно богатого города.

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И если уж приехали в Сиракузы, стоит отправиться на длительную прогулку, потому что здесь находится один из самых красивых природных заповедников – Cavagrande del Cassibile. Через заповедник протекает река Кассибиле, а также здесь расположен большой каньон с красивыми водопадами и природными озерцами, рядом с которыми видны известняковые ступеньки. Перемещение по тропам заповедника иногда бывает ограничено, поэтому о доступности прогулки стоит заранее узнать в ближайших туристических информационных центрах.

Красота маленьких городков Сицилии

Очарование Сицилии заключается в ее маленьких городках и деревнях, где, кажется, останавливается время и жизнь течет спокойнее. Здесь можно поймать истинное удовольствие от ничего неделания, которое местные зовут dolce farniente. На самом севере Сицилии, примерно в часе езды от столицы острова Палермо, находится Чефалу, которое итальянцы называют самой красивой деревушкой в Италии. В этом старинном морском городке можно увидеть не только старые церкви и набережную, но и насладиться очарованием узких улочек. Также стоит запланировать ленивый отдых на одном из пляжей, например, на уединенном пляже Caldura.

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А ближе к югу Сицилии находится еще один красивый город – Рагуза. Он построен между двумя долинами на известняковом холме. Рагуза славится итальянскими барочными зданиями, сохранившимися до наших дней. На старинных улочках хочется останавливаться каждые несколько метров, чтобы полюбоваться фасадами зданий, церквями и другими объектами. Однако следует учитывать, что иногда подъем будет впечатляющим, как и в любом горном городе, но он безусловно стоит того – особенно на закате.

Что еще можно посмотреть на Сицилии?

Обязательно стоит посетить Долину Храмов, включенную в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, где можно увидеть остатки восьми храмов. Также стоит посетить одну из виноделен у подножия Этны – вулканическая почва особенно плодородна, и здесь выращивают такие сорта винограда, которые не встречаются больше нигде. И лимоны, как же без них! Говорят, что самые вкусные созревают именно на этом острове, поэтому наслаждайтесь лимонными десертами, коктейлями и ищите косметику, в составе которой используется этот свежий цитрус.

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