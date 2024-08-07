Ведущий латвийский туроператор Novatours представляет новый экзотический маршрут в Африке – Гамбию. Мы приглашаем путешественников уже сейчас запланировать зимний отпуск в этом уникальном уголке Африки, омываемом Атлантическим океаном. Гамбия удивит путешественников разнообразием дикой природы и потрясающими пляжами, предложит незабываемый отдых и новый опыт, идеально подходящий для зимнего отпуска.

"Мы видим, что латвийские путешественники хотят новых туристических направлений и они не боятся путешествовать в дальние и экзотические страны. Наша новинка среди туристических маршрутов – великолепная Гамбия – до сих пор остается неизведанной для многих балтийских путешественников, хотя ее уже полюбили отдыхающие из Великобритании, Нидерландов, Швеции и других европейских стран. Это уникальное направление, особенно для тех, кто любит природу и, возможно, уже подустал от Европы. Кроме того, с начала августа мы предлагаем своим клиентам несколько новинок – комбинированные туры в экзотические направления и поездки в Доминиканскую Республику", – рассказывает директор по продажам Novatours Лиана Пудуле-Индане.

Novatours в настоящее время является единственным туристическим оператором в странах Балтии, который предлагает регулярные рейсы и улучшенные туристические пакеты в новое направление – Гамбию. Путешествия в эту африканскую страну будут организованы из Литвы, Латвии и Эстонии, а рейсы из всех трех стран выполнит авиакомпания Turkish Airlines.

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Рейсы в страну Западной Африки Гамбию планируются с декабря по апрель раз в неделю. Ожидаемая продолжительность рейса составит около 12 часов: перелет в Стамбул займет примерно три часа, затем будет часовой трансфер, после которого последует восьмичасовой рейс в столицу Гамбии – Банжул.

"Гамбия радует своих гостей отличными пляжами, но любители природы особенно оценят разнообразие птиц в стране – здесь обитает более 600 видов. Из Гамбии легко добраться до соседней страны Сенегал, где можно поучаствовать в настоящем сафари и увидеть вблизи различных диких животных: львов, леопардов, носорогов, слонов, буйволов и т.д. С декабря по апрель температура в Гамбии колеблется от 18 до 30 градусов по Цельсию. Также вода в эти месяцы радует путешественников, так как даже зимой ее температура составляет от 22 до 26 градусов по Цельсию", – рассказывает Пудуле-Индане.

По ее словам, природу Гамбии лучше всего исследовать на экскурсиях, которые доступны клиентам туроператора во время путешествия. Например, стоит исследовать юг Гамбии на минивэнах и посетить местные деревни и музеи. Интересный опыт можно получить на экскурсии на каяках через мангровые заросли, которые растут в прибрежной зоне, где земля встречается с океаном. Такая экскурсия не только позволит активнее провести свободное время, но и услышать впечатляющий "концерт" местных птиц. Это уникальный опыт, так как мангры – одна из наименее затронутых человеком природных зон.

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Представитель Novatours также добавляет, что поездка в Гамбию включает 11 ночей в отеле, и путешественники смогут выбрать проживание, соответствующее их вкусу и бюджету – отели от 2 до 5 звезд, в марокканском, африканском или европейском стиле. Кроме того, почти все отели расположены на берегу моря, многие из них имеют номера с прямым доступом к бассейну, что означает, что зона для плавания находится прямо у номера.

"Гамбия – это безопасное и все более открытое направление для туристов со всего мира. Большинство местных жителей действительно дружелюбны, поэтому не случайно эта страна получила название "Сияющее побережье Африки". Что касается подготовки к путешествию, то перед поездкой в Гамбию, как и в любое другое место, рекомендуется позаботиться о страховке для себя и своих близких, заранее проверить срок действия паспорта. Дополнительные прививки для поездки в эту страну не требуются, поэтому путешественникам, собирающимся в Гамбию, напоминаем только о рекомендуемых прививках, как и для других удаленных направлений. Также советуем позаботиться о защите от комаров", – напоминает представитель Novatours.

Комбинированные туры

С начала августа путешественники смогут приобретать так называемые комбинированные туры в экзотические направления, получая еще более уникальные впечатления от отпуска. В рамках этой услуги путешественники могут насладиться отдыхом не на одном курорте, а сразу нескольких, таким образом, исследуя страну более полно. Такие туры можно приобрести, если хочется отправиться в Индонезию (Бали), Таиланд (Бангкок), Вьетнам, Кубу и Объединенные Арабские Эмираты. В этом году также представлена новая комбинированная экскурсия, которая позволяет посетить две страны – Объединенные Арабские Эмираты (Дубай) и Оман.

21 туристическое направление

Учитывая все более выраженную тенденцию путешественников планировать отпуск заблаговременно, уже в начале лета мы представили обширную программу на следующий зимний туристический сезон. В нее включены и популярные у латвийцев Тенерифе и Египет (Хургада и Шарм-эль-Шейх), а также горнолыжные туры по Франции, Австрии, Италии и новое направление – испанский остров Гран-Канария. В целом для латвийских путешественников в следующем зимнем сезоне будет доступно 21 туристическое направление.

Туроператор продолжает предлагать своим клиентам самый широкий выбор экзотических направлений в регионе с 13 маршрутами – Гамбия, Доминиканская Республика, Таиланд (Бангкок и Пхукет), Вьетнам, Танзания, Индонезия, Мексика, Куба, Маврикий, Шри-Ланка, Мальдивы и Сейшельские острова.

Планируйте свое путешествие с Novatours – выберите направление, близкое вашему сердцу!

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