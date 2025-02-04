Лучшее время для планирования отпуска: какие направления популярны и что советуют специалисты

Прогнозы в туристической отрасли на этот год положительные – согласно исследованию аналитиков данных и исследовательской компании IndustryARC, к 2026 году туристический рынок превысит отметку 8,9 триллиона долларов США. С ростом спроса на путешествия предварительное планирование становится важным условием отдыха в популярных, любимых направлениях и отелях. Туристические эксперты советуют планировать летний отпуск как можно раньше.

Как обычно, февраль для латвийских путешественников ознаменуется крупнейшим туристическим событием года – выставкой-ярмаркой Balttour, где соберутся профессионалы туристической отрасли, предлагая отличные акции.

"Лидирующие" направления сохраняют свои позиции

Турция и греческие острова уже несколько лет занимают ведущие позиции среди популярных у жителей Латвии летних направлений для отдыха. Эта тенденция заметна и на международном уровне – согласно данным глобальной статистической платформы Data Pandas, в прошлом году эти два направления вошли в ТОП-50 самых популярных мест, где путешественники предпочитают проводить отпуск.

Если анализировать предварительные продажи туров на лето 2025 года и сравнивать их с предыдущими годами, можно заметить рост спроса среди латвийских путешественников на следующие популярные направления: греческий остров Корфу (+182%), итальянский остров Сицилия (+157%), Кипр (+34%), Барселона (+9,2%).

Что касается зимнего сезона, латвийцы, как и туристы из других стран, особенно предпочитают Египет, Тенерифе и Гран-Канарию. Например, по данным вышеупомянутой статистической платформы, в прошлом году Египет посетили около 11 миллионов туристов, а Испанию (включая острова) – более 84 миллионов путешественников.

Однако среди направлений, набравших популярность зимой, особый рост наблюдается у Объединенных Арабских Эмиратов (Дубай). Согласно данным туроператора Novatours, количество клиентов, обслуженных по этому направлению из Латвии, только в декабре прошлого года выросло почти на 305% (по сравнению с декабрем 2023 года).

Также значительно вырос спрос на экзотические путешествия – в текущем зимнем сезоне заполняемость рейсов из Риги составила 99,1%. Лидерами по росту популярности стали Вьетнам (+337%), Занзибар (+173%), Куба (+74%), тайский остров Пхукет (+71%).

"Стабильная популярность ведущих туристических направлений всегда влияет на доступность рейсов и отелей, особенно для тех, кто планирует путешествие в последний момент. Конечно, спонтанные поездки – это замечательный способ путешествовать, но стоит помнить: чем позже бронирование, тем меньше гибкость и уже выбор. Самые популярные отели, как правило, бронируются еще до начала активного сезона", – отмечает руководитель отдела продаж Novatours Лиана Пудуле-Индане.

Основные путешественники по популярным направлениям – семьи

2024 год убедительно подтвердил восстановление туристической отрасли после пандемии Covid-19. Вернулась и привычка путешествовать в семейном кругу с выбором концепции отдыха "все включено".

"Большинство отелей в популярных направлениях ориентированы именно на семейный отдых. Они предлагают услуги как для взрослых, так и для детей, а также качественную инфраструктуру, например: бассейны и водные горки, детские площадки, учебные комнаты, спортивные клубы, развлечения и разнообразное питание, учитывающее разные потребности", – отмечает Лиана Пудуле-Индане.

Fоtо: Лиана Пудуле-Индане, руководитель отдела продаж Novatours

По словам представителя туроператора, в Турции, Египте, Черногории, на Крите и в Болгарии многие отели предлагают семьям привлекательные условия – бесплатное размещение одного или двух маленьких детей. Однако нужно внимательно изучить предложения, так как условия могут отличаться в зависимости от количества и возраста детей.

Еще одна заметная тенденция – семьи ищут содержательные варианты досуга, экскурсии с профессиональными гидами и программы, адаптированные для всех членов семьи. Путешественники ценят советы специалистов, что стоит посетить, попробовать или увидеть.

Что учитывать при выборе акционных предложений?

Крупнейшая туристическая распродажа года – отличное время, чтобы найти отпуск мечты по более выгодной цене.

"Выставка-ярмарка Balttour – это как урожайный сезон в природе, когда выбор туристических предложений богат, разнообразен и доступен по цене. Каждый участник выставки подготовил специальные предложения для путешественников – тщательно отобранные отели, авиабилеты, туристические пакеты, акции и конкурсы. Все это ждет гостей мероприятия," – говорит Лиана Пудуле-Индане.

Она также добавляет, что на стенде туроператора посетители смогут найти зимние горнолыжные туры, летний отдых, экзотические путешествия, авиабилеты.

Для самых дальновидных путешественников уже будет доступна часть осенних туров – отдых на египетских курортах во время осенних школьных каникул, а также экзотические направления, такие как Бангкок, Пхукет, Вьетнам и Занзибар.

Тем, кто не сможет посетить выставку лично, стоит поискать предложения на сайтах туристических компаний, где также можно найти выгодные цены и специальные скидки. Например, при бронировании путешествия через сайт Novatours можно получить дополнительную скидку 3%.

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