Латвийские путешественники выбирают египетскую сеть отелей Rixos

Египет – это волшебная страна, которая не оставляет равнодушными ни тех, кто любит отдыхать на побережье Красного моря, ни тех, кто ищет увлекательные приключения в овеянных легендами храмах и исторических постройках, прекрасно сохранившихся до наших дней. Помимо великолепного культурного наследия путешественников также радуют эксклюзивные отели и безупречный сервис. В списке самых любимых отелей туристов от туроператора Novatours лидируют отели эксклюзивной сети Rixos, где путешественники могут насладиться незабываемым отдыхом и комфортом.

Идеальное место для отдыха всей семьей

В жемчужинах египетских курортов – Хургаде и Шарм-эль-Шейхе – путешественников ждут роскошные пятизвездочные отели Rixos, предлагающие великолепный отдых и развлечения, позволяя полностью забыть о повседневных заботах и обязанностях.

Как рассказывает руководитель отдела продаж Novatours Лиана Пудуле-Индане, Египет является одним из самых популярных зимних направлений среди латвийцев: "Мы заметили, что особенно зимой семьи или группы друзей охотно выбирают отдых по системе "все включено". И отдых в отелях сети Rixos полностью оправдывает ожидания не только своим безупречным сервисом, но и радует разнообразным и вкусным питанием, расслабляющими SPA-процедурами, спортивными и развлекательными мероприятиями, а также развлечениями для любого возраста. Во всех отелях особенно ждут самых юных путешественников, которые могут веселиться в детских клубах, играть на водных аттракционах и участвовать в веселых шоу".

Частные пляжи и бассейны с подогревом круглый год

По словам Пудуле-Индане, те, кто хочет поближе познакомиться со страной, обычно отдают предпочтение Хургаде, так как из этого региона легко добраться до Луксора и Каира. Отели в этом регионе, как правило, имеют большую территорию, что позволяет наслаждаться предоставляемыми услугами и развлечениями, не покидая гостиницу.

Отель Rixos Premium Magavish Suites & Villas расположен всего в семи километрах от аэропорта Хургады. гн находится на берегу моря и предлагает гостям частный пляж и бассейны с подогревом зимой.

Проживание здесь возможно не только в роскошных апартаментах, но и в виллах с террасами и частными бассейнами, где комфортно будут чувствовать себя как компании друзей, так и большие семьи с маленькими путешественниками. Для детей в этом отеле доступен детский клуб Rixy.

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Бирюзовые акценты в уютных, просторных номерах незаметно привносят настроение моря такого же цвета.

Рестораны и кафе предлагают блюда на любой вкус: от экзотической кухни до привычных европейцам блюд.

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Те, кто жаждет покоя и отдыха, могут посетить Rixos Anjana Spa, а любители развлечений – насладиться живыми музыкальными программами, дискотеками и вечеринками на пляже или у бассейна.

Ценители активного образа жизни могут заняться водными видами спорта, верховой ездой, поиграть в теннис или падел-теннис.

Моменты спокойствия в SPA, тренажерный зал на берегу моря и веселые вечеринки

Шарм-эль-Шейх считается одним из ведущих мировых центров дайвинга, но этот курортный регион также привлекает отдыхающих, ищущих более спокойный отдых.

Роскошный отель Rixos Premium Seagate расположен на одном из самых новых курортов Шарм-эль-Шейха, в заливе Набк. Он подходит для тех, кто хочет тихого отдыха на частном пляже у кораллового рифа, и для тех, кто ищет активного отдыха и развлечений.

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Один из SPA-центров предназначен только для женщин. В нем древние ритуалы дополняются современными средствами ухода за телом, позволяя отдохнуть и восстановить силы.

Новый и современный спортивный центр с тренажерным залом на берегу моря и профессиональными тренерами позволит ощутить радость движения, а любители пилатеса, йоги и бассейна оценят занятия на свежем морском воздухе с прекрасными видами.

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Отель удобен для семей с детьми, которые хотят насладиться впечатляющим аквапарком с 23 горками.

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В номерах с двумя соединенными комнатами могут комфортно разместиться семьи из пяти или шести человек, а тем, кто ищет уединения и комфорта, доступна отдельная двухэтажная вилла или президентские апартаменты.

Разнообразные рестораны отеля предлагают блюда для самых взыскательных гурманов, а на шведском столе, за разнообразием которого следят шеф-повара разных национальностей, гости могут наслаждаться до позднего вечера.

Каждый день гостей отеля радуют пляжные вечеринки, выступления диджеев и различные шоу.

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Новые отели уделяют особое внимание детям

"Детские зоны в люксовых отелях Египта напоминают сказочные королевства, а организованные развлечения похожи на бесконечный день рождения. Одна из лучших детских зон, безусловно, находится в отеле Rixos Radamis Sharm El Sheikh", – рассказывает Пудуле-Индане.

Великолепный отель Rixos Radamis Sharm El Sheikh с первого взгляда очаровывает взрослых внешней роскошью и оригинальным стилем интерьера, а детей увлекает сказочное пространство Rixy Kids Town.

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Создатели детского городка особо подчеркивают его образовательную ценность: малыши не только знакомятся с различными профессиями, развивают социальные навыки, играют, но и открывают свои таланты.

Фитнес-клуб отеля подходит не только для взрослых, но и для детей – малыши могут заниматься специальной гимнастикой и йогой. Пока дети наслаждаются безопасными и приятными развлечениями, родители могут расслабиться, воспользовавшись эксклюзивными SPA-предложениями.

Как и в ранее упомянутых отелях, здесь также представлено огромное разнообразие блюд, но особую изюминку добавляет широкий выбор сладостей для маленьких путешественников и фантастические десерты для всей семьи.

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Скучать в этом отеле точно не придется. Гости всех возрастов могут наслаждаться различными развлечениями: от игр в бассейне днем до кулинарных экскурсий с дегустацией блюд разных кухонь и увлекательных вечерних шоу-программ.

Кроме того, детский клуб отеля предлагает интересные занятия для маленьких гостей в возрасте от четырех до 12 лет, и сотрудники отеля позаботятся о том, чтобы они прекрасно провели время, осмелились попробовать творческие занятия и обрели новых друзей.

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Сезон путешествий Novatours в Египет уже в самом разгаре и продлится до начала апреля, а затем возобновится в октябре. Рейсы выполняются несколько раз в неделю, и продолжительность отдыха каждый путешественник может подобрать по своим возможностям – предлагается отдых от трех ночей. Самое время подарить себе приятный отдых в солнечном Египте!

Fоtо: Publicitātes foto

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