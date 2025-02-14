Коктейль древности и современности – вдохновение для приключений в Южном Вьетнаме

Азия издавна привлекает туристов своими экзотическими контрастами, богатой культурой, древними традициями и неповторимыми вкусами. Она предлагает бесконечные возможности как для искателей приключений, так и для тех, кто хочет просто отдохнуть. Одним из самых популярных направлений является Вьетнам, который славится особенно вкусным кофе, потрясающими пейзажами и доброжелательными людьми, чья искренняя теплота и простота способны тронуть сердце.

Насыщенная и сложная история Вьетнама отражается в величественных храмах и культурных памятниках, но на открытках этой страны также почетное место занимают захватывающие дух природные виды, которые не увидишь больше нигде. Недаром залив Халонг с тысячами скалистых островов считается одним из самых известных природных чудес света. Печально известная Вьетнамская война и идеи коммунизма – лишь небольшая страница в толстой книге истории. Это динамичная, красочная и разнообразная страна, где гармонично сосуществуют и дополняют друг друга древнее и современное. Стоит поехать, увидеть, пережить и насладиться самому – крупнейший туристический оператор Балтии Novatours предлагает путешествия в южный Вьетнам. Читайте дальше, чтобы узнать, что посмотреть и изучить в оживленном Хошимине и прибрежном городе Фантьете.

Гастрономическое путешествие и очарование мегаполиса

Южный Вьетнам известен своим тропическим климатом, богатой культурой и красивыми пейзажами. А любителей новых, необычных вкусов удивит местная кухня. В северной части страны исторически ощущается сильное китайское влияние, что отражается и в блюдах. На юге еда обычно острее и прянее. Особое место в меню отведено рису, который готовят самыми разными способами – варят, готовят на пару, жарят, запекают.

Говоря о характерных для Вьетнама вкусах, нельзя не упомянуть кофе. Вьетнам – второй по величине производитель кофе в мире после Бразилии.

Здесь кофейная культура тесно связана с уникальными вкусовыми сочетаниями. Например, кофе традиционно пьют со сгущенным молоком. Напиток готовят, помещая металлический кофейный фильтр над чашкой, и процесс приготовления может длиться несколько минут. Его подают к столу, пока он еще заваривается.

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Экономическим центром южного региона является Хошимин, ранее известный как Сайгон. Это крупнейший город Вьетнама – динамичный и быстро растущий мегаполис с населением более восьми миллионов человек. Хошимин также является культурным центром с множеством исторических достопримечательностей, музеев и храмов. Здесь смешиваются дыхание древности и простота с роскошью и современностью. От местных рынков и уличной еды до лучших ресторанов мира, роскошных отелей и небоскребов – здесь каждый найдет что-то по своему вкусу.

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Подземные лабиринты, экзотика джунглей и величие храмов

Любителям истории обязательно стоит посетить впечатляющие тоннели Кути, расположенные недалеко от Хошимина. Это сеть тоннелей протяженностью более 120 километров, созданная людьми и сыгравшая важную роль во Вьетнамской войне. Секретные тоннели соединяли деревни и больницы, в них были построены дома, склады, школы, магазины и даже театры. Подземная сеть тянулась даже под военными базами США, и в этих тоннелях скрывались тысячи людей. Жизнь под землей была нелегкой – во время бомбардировок людям приходилось оставаться в тоннелях по несколько дней, а также распространялись различные болезни. Сегодня сеть тоннелей является популярным туристическим объектом и ярким свидетельством Вьетнамской войны.

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Жемчужиной южного региона, несомненно, является дельта Меконга, которую часто считают также самым известным природным объектом всего Вьетнама. Это место включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а путешествие по реке Меконг – это как плавное скольжение через характерные для Вьетнама пейзажи. В дельте можно увидеть и джунгли, и рисовые поля, и оживленные городки, буддийские храмы и пагоды, а также экзотических животных (включая фермы змей и черепах) и лодки, полные товаров.

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Во Вьетнаме немало впечатляющих и достойных внимания религиозных сооружений. На фоне других выделяется своей роскошной и уникальной архитектурой пагода Буу Лонг, расположенная к северу от Хошимина. Это буддийское культовое сооружение XVII века, чья архитектура с позолоченными башнями, многоярусными крышами, водоемами и различными скульптурами больше напоминает храмы, характерные для Таиланда, чем традиционный вьетнамский стиль. Кстати, в 2019 году журнал National Geographic включил пагоду Буу Лонг в список 20 самых красивых буддийских храмов мира.

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Где сюрреальное смешивается со сказочным

В 200 километрах к западу от Хошимина, на побережье Южно-Китайского моря, находится Фантьет – один из самых известных курортных городов Вьетнама, который протянулся вдоль побережья на 57 километров. Город идеально подходит для тех, кто хочет совместить спокойный, неторопливый отдых на сказочно красивых пляжах с ближними и дальними поездками, которые позволят познакомиться с местной культурой и природными богатствами.

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Частью Фантьета является рыбацкий курортный городок Муйне. Он славится различными морскими дарами и живописными песчаными дюнами. Красные дюны (doi hong) находятся прямо в окрестностях курорта, а белые (doi cat trang) – примерно в 24 километрах от городка и производят гораздо большее впечатление. Многие, кто там побывал, рассказывали, что чувствовали себя как в пустыне Сахара, где светлые песчаные холмы чередуются с небольшими оазисами. На дюнах также можно встретить игуан. Игуаны – это местный деликатес, который традиционно готовят семью разными способами: жарят на гриле, готовят на пару, во фритюре, запекают, подают сырыми, в виде супа, пирога с игуаной или с овощами.

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Отправляясь из Фантьета на север вдоль побережья, можно запечатлеть особенно живописные моменты на пляже Ко Тач, расположенном примерно в 100 километрах. Его называют пляжем семицветных камней, и он привлекает не только туристов, но и фотографов со всего мира. Прибрежную зону длиной около километра и шириной 300 метров покрывают поросшие водорослями скалы, а отмели усеяны гладкими морскими камнями всех цветов радуги. Это место считается одним из самых красивых пляжей во всем Вьетнаме.

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Примерно в 28 километрах к западу от Фантьета возвышается гора Та Ку, посещение которой останется в памяти как очень необычный опыт, и кто знает, может быть, кто-то даже обретет здесь просветление. Окутанные туманом вершины, водопады и древние храмы создают сюрреалистичную и сказочную смесь. От подножия горы до вершины ведет тропа длиной 2290 метров, но многие посетители предпочитают канатный трамвай. На высоте 563 метров на горе находятся две пагоды, а жемчужиной этого места считается 49-метровая статуя лежащего Будды, которая является самой большой в Юго-Восточной Азии.

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"Маленький Париж" Вьетнама – Далат, невероятно красивый и впечатляющий водопад Понгур, руины древних храмов Чамов, дикие, нетронутые пляжи, тайны джунглей и дыхание буддизма на каждом шагу – Южный Вьетнам предлагает так много всего. Остается только забронировать путешествие и отправиться навстречу приключениям – отправляйтесь в Novatours и планируйте свои каникулы уже сейчас!

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