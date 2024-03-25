Рижская клиническая университетская больница имени Паула Страдиня (PSKUS) объявила новый тендер на проектирование, строительство и авторский надзор за проектированием — он касается двух исторических зданий: 24-го и 25-го корпусов. Заявки принимаются до 9 апреля. Об этом сообщает лечебне учреждение.

Строителям предстоит провести инженерные коммуникации и возвести соединяющий здания тоннель.

В реновированном 24-м корпусе пациентам после реновации предложат паллиативные услуги, лечение хронических заболеваний и услуги гериатрии, рассказал председатель правления PSKUS Лаурис Видзис.

В 25-м корпусе можно будут проводить услуги реабилитации. Также в здесь планируется разместить Центр медицины болей, объяснил Видзис. Все помещения ждет функциональная перепланировка.

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