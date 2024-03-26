Обеспечение финансирования проекту Rail Baltica — это совместная работа всего правительства, которую должно координировать Министерство финансов, сообщил в Твиттере министр сообщения Каспар Бришкенс (Прогрессивные).

Он отмечает, что для успешного внедрения проекта не хватит финансирования от одного лишь Фонда соединения Европы (CEF). Придется комбинировать различные виды финансирования, например, использовать фонд военной мобильности, финансирование Плана оздоровления и устойчивости Европейского союза (ANM) и другие источники фондов ЕС, а также возможности частно-публичного партнерства.

"Уже сейчас 2030 год для введения первой фазы — чрезвычайно амбициозный сценарий, который мы можем реализовать, только тесно сотрудничая со всеми ведомствами и не допуская дальнейших задержек" — добавил Бришкенс.

Он также сообщает, что в правительство сейчас продвигается сценарий Rail Baltica, предусматривающий соединение с обеими рижскими вокзалами — так, чтобы первый скоростной поезд Rail Baltica заходил и в Рижский аэропорт, и на Рижский Центральный вокзал.

Служба госбезопасности в отчете о деятельности за прошлый год подчеркнула, что, несмотря на имеющиеся сложности, дальнейшая задержка строительства инфраструктуры Rail Baltica недопустима и в проекте необходимо целенаправленное управление рисками.

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