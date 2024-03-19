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Министр сообщения Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные") 19 и 20 марта будет находиться с рабочим визитом в Брюсселе, где обсудит ход реализации железнодорожного проекта Rail Baltica с лицами, определяющими транспортную политику ЕС, сообщили агентству LETA в Министерстве сообщения.

Также министр обсудит с коллегами из ЕС и НАТО работу по интеграции потребностей гражданского и оборонного секторов в рамках военной мобильности, общие транспортные приоритеты Латвии и ЕС в преддверии выборов в Европарламент в июне и подготовку к следующему периоду многолетнего финансирования ЕС с 2028 по 2034 год.

В ходе визита министр встретится с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом, руководителем Генерального директората ЕК по мобильности и транспорту "DG Move" Магдой Копчиньской, координатором основного коридора TEN-T Северное море-Балтия Катрин Траутманн.

Завтра министр примет участие в саммите ведущих европейских авиакомпаний "A4E", на котором будет обсуждаться устойчивый рост авиационного сектора. В саммите также примут участие представители латвийской национальной авиакомпании airBaltic.

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