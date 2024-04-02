Во вторник, 2 апреля, надо внести часть налога на недвижимость. Штрафные санкции начнут начислять уже со среды, напоминает Рижская дума.

Владельцы недвижимости получили соответствующее сообщение по э-почте и/или на телефон, если они зарегистрированы на имя собственника.

Необходимую сумму налога можно внести целиком или разделить на четыре платежа, который надо внести до 2 апреля, 15 мая, 15 августа и 15 ноября в равных долях.

Налог можно перевести на счета Рижской думы в нескольких банках: Citadele banka, SEB banka, Swedbank, Luminor Bank и Latvijas Pasts.

При переводе денег самоуправление просит обязательно указать номер плательщика налога, который указан в счете. Номер состоит из набора цифр и букв.

В противном случае платеж не будет зачислен на счет владельца недвижимости.

В Рижской думе также отмечают, что, согласно ст. 29(2) закона "О налогах и сборах", за несвоевременную уплату налогов и сборов начисляется пеня в размере 0,05 процента от основной суммы, не уплаченной в срок, за каждый день просрочки.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram