Министерство образования и науки (IZM) предлагает разработать поправки к Закону об иммиграции, устраняющие риск использования образования в качестве прикрытия. Для этого комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции могла бы создать рабочую группу или проконсультироваться с IZM, Управлением по делам гражданства и миграции, Государственной пограничной службой и Министерством иностранных дел, считает министерство.

Минобразования поддерживает привлечение иностранных студентов для обучения в Латвии, но отмечает проблемы в практике ряда учебных заведений — некоторые колледжи, в основном учрежденные частными и юридическими лицами, привлекают студентов из третьих стран не с целью обучения в Латвии, а фактически для дальнейшей иммиграции в страны ЕС, при этом никакой учебы в Латвии не происходит.

По мнению министерства, такая практика угрожает имиджу страны и престижу латвийского высшего образования, а также затрудняет и продлевает признание документов об образовании и оформление иммиграционных документов для тех, кто действительно хочет учиться в Латвии.

IZM считает, что действующие нормы Закона об иммиграции слишком широкие и делают возможной ситуацию, когда колледжи частных учредителей привлекают студентов из третьих стран на программы образования в течение всей жизни, которые не лицензированы в Латвии, а процесс обучения минимален или не происходит вообще. Указанные миграционные риски в работе государственных университетов и колледжей не столь выражены.

В последнее время было выявлено много случаев мошенничества в запросах видов на жительство (ВНЖ), когда иностранцев приглашают в Латвию для обучения, но реально обучение не происходит. МВД и министр Рихард Козловскис уже подали поправки к Закону об иммиграции, чтобы устранить такие возможности.

Как рассказали в МВД, все чаще наблюдается тенденция, когда различные центры образования взрослых, аккредитованные в Латвии, разрабатывают учебные программы и приглашают граждан третьих стран в Латвию. Как правило, продолжительность образовательных программ составляет один-два года, но среднее время обучения в день не превышает даже часа, отмечают в министерстве.

Цель въезда иностранцев, приглашенных такими учебными заведениями, зачастую связана с выездом в другие страны-члены Евросоюза еще до начала учебы.

Граждане третьих стран приглашаются вместе с семьями, что увеличивает административную нагрузку представительств Латвии за рубежом, Управления по делам гражданства и миграции и Центра академического образования при признании документов об образовании этих лиц.

МВД предлагает в законе уточнить, что ВНЖ может запрашиваться на время обучения, если пребывание в Латвии связано с получением образования в аккредитованном учебном заведении на этапе обязательного основного или среднего образования, а получение образования начинается до 18-летнего возраста.

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