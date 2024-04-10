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Депутату Европарламента Татьяне Жданок (Русский союз Латвии, РСЛ) не будут выплачиваться суточные в размере 1750 евро в течение пяти дней за нарушение Кодекса поведения членов Европейского парламента (ЕП). Об этом заявила на пленарном заседании в среду, 10 апреля, президент Европарламента Роберта Метсола, сообщает агентство LETA.

В соответствии с Регламентом ЕП Жданок также запрещено представлять Европарламент в делегации сотрудничества, межпарламентской конференции или любом другом межинституциональном форуме до конца этого созыва. Метсола отметил, что Жданока знает о санкциях и не подавала апелляцию, поэтому решение президента ЕП является окончательным.

Как уже сообщалось, из просочившейся электронной переписки следует, что депутат Европарламента Татьяна Жданок как минимум с 2004 года регулярно докладывала сотрудникам ФСБ России о своей деятельности и просила деньги на организацию мероприятий, однако сама депутат отрицает сотрудничество с российской разведкой. Жданок отрицает сотрудничество с ФСБ и утверждает, что общалась с другом, с которым познакомилась в молодости, сообщил Центр журналистских расследований Re:Baltica.

В конце января Служба госбезопасности сообщила, что проведет оценку обнародованной СМИ информации о возможном сотрудничестве Жданок с российскими спецслужбами. Уголовный процесс против Жданок был начат 22 февраля. Жданок обладает иммунитетом депутата Европарламент.

Татьяна Жданок является депутатом Европарламента с 2004 года, со вступления Латвии в ЕС - она избиралась четырежды. В этом году — впервые за 20 лет — Жданок в Европарламент баллотироваться не будет. В этот раз Сейм лишил ее такого права, поскольку она состояла в Компартии и после 13 января 1991 года.

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