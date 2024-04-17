Рижская дума в среду приняла решение передать более 10 гектаров земли на Луцавсале в безвозмездное пользование Латвийской федерации футбола для строительства национального футбольного стадиона.

Земля передается в пользование федерации до тех пор, пока недвижимость не понадобится самоуправлению для обеспечения его функций, но не более чем на пять лет. В течение этого пятилетнего периода ЛФФ должна подготовить документацию для строительства стадиона, а самоуправление затем должно будет решить, что делать с землей, например, отдать ее федерации.

Согласно последним опубликованным оценкам, проект строительства национального футбольного стадиона может стоить около 44 миллионов евро, сообщил президент Латвийской федерации футбола Вадим Лашенко. Из этой суммы 12 миллионов, или чуть больше четверти, будет покрыто Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Дополнительное финансирование из других источников составит чуть менее 32 миллионов евро. Эти расчеты основаны на предположении, что для приобретения земли не потребуется дополнительных средств.

По оценкам Лашенко, после завершения проекта объект сможет приносить доход в размере 5 миллионов евро в год, покрывая все расходы на содержание.

После оценки девяти потенциальных мест для строительства стадиона наиболее подходящим местом для стадиона на 16 000 мест была выбрана Луцавсала. Против строительства стадиона возражают арендаторы огородов на острове.

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