Вечером в понедельник и в ночь на вторник продолжится сильный снегопад, упадет температура воздуха, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Поэтому Рижская дума приняла решение и во вторник, 23 апреля, дать автоводителям возможность воспользоваться так называемыми "снежными билетами" на проезд в общественном транспорте, узнал портал Delfi в столичном самоуправлении.

"Снежный билет" дает водителю право - предъявив только в случае контроля регистрационное удостоверение или техпаспорта на автомобиль - бесплатно ездить в городских автобусах, троллейбусах и трамваях. Водителям общественного транспорт документ предъявлять не надо. Водительские права иметь при себе не обязательно. Ключевое - именно техпаспорт, подтверждающий, что машина не находится в пути.

В понедельник, 22 апреля, водители в столице уже могли воспользоваться "снежными билетами".

Прогнозируется, что ночью из-за снижения температуры воздуха на дорогах образуется гололед, толщина снежного покрова может увеличиться до десяти сантиметров, также ухудшится видимость. Поэтому условия движения на улицах столицы могут усложниться. В обслуживании улиц и тротуаров будут задействованы все муниципальные службы и имеющаяся техника, однако, чтобы облегчить уборку улиц и уменьшить возможные пробки, жителям предлагается пользоваться общественным транспортом, а не личными авто.

К тому же многие автомашины уже "переодеты" в летние шины, а потому Рижское самоуправление призывает водителей быть очень осторожными - лучше в такую погоду остаться дома работать в удаленном режиме или пересесть на общественный транспорт. К тому же надо учитывать, что поездки могут занимать дольше времени из-за непогоды.

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