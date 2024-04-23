Foto: LETA

Во вторник, 23 апреля, Кабинет министров утвердил подготовленные Министерством охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) поправки к Закону "Об административных территориях и населенных пунктах", предусматривающие объединение Вараклянского края с Мадонским краем.

Поправки еще предстоит принять Сейму.

"На личной встрече с жителями Варакляны и Мурмастиене я получила подтверждение того, что жители хотят, чтобы Вараклянский край был объединен с Мадонским краем. Это подтверждают и результаты публичного обсуждения. Поэтому мы подготовили такой законопроект для рассмотрения в правительстве, а затем для внесения в Сейм. Важны не только административные границы, но и взаимодействие с населением, негосударственными организациями, соседними самоуправлениями", - отметила министр охраны окружающей среды и регионального развития Инга Берзиня ("Новое Единство").

Согласно закону об административных территориях и населенных пунктах, самоуправление Вараклянского края в консультативных целях должно было до 1 октября 2021 года провести публичное обсуждение вопроса об объединении Вараклянского края с прилегающими краями для достижения целей административно-территориальной реформы.

Результаты организованного опроса показали, что если в ходе административно-территориальной реформы будет принято решение об объединении Вараклянского края, абсолютное большинство населения хотело бы объединения с Мадонским краем.

Вараклянский край - единственное самоуправление, объединение которого с одним из соседних краев оставалось нерешенным вопросом.

Несмотря на то, что ответственное VARAM планировало объединить Вараклянский край с Мадонским краем и такое желание в ряде опросов выразили также жители края, Сейм решил объединить его с Резекненским краем. Конституционный суд признал, что решение Сейма не соответствует основному закону страны, поэтому Кабинет министров подготовил для Сейма предложение об административной территории Вараклянского края.

Предполагается, что закон вступит в силу 30 июня этого года и будет регулировать работу самоуправлений Вараклянского и Мадонского краев до муниципальных выборов 2025 года, а также определит порядок проведения муниципальных выборов 2025 года в отношении административных территорий Вараклянского края и Мадонского края.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit