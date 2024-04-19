Оппозиционный "Объединенный список" подал на рассмотрение в Сейм поправки к Закону "Об административных территориях и обжитых местах", предусматривающий отказ от объединения ряда городов с прилегающими краями, а также "разводы" краев, которые уже существуют в рамках одного муниципалитета. Ранее коалиционный Союз "зеленых" и крестьян также призывал самоуправления подавать предложения в виде уточнений к тому же закону. Премьерское "Новое Единство" также обозначало прежде позицию: нельзя допустить "демонтаж" административно-территориальной реформы, возможны только незначительные улучшения.

Напомним, что в 2020 году Сейм прежнего созыва утвердил весьма болезненную административно-территориальную реформу (АТР), сократившую число самоуправлений (городов и краев) с сотни с небольшим до нынешних 43. Процесс принятия закона был очень тяжелым: приходилось преодолевать сопротивление на местах. Однако уже в 2021 году муниципальные выборы прошли в новых границах самоуправлений, по новой карте регионального деления страны. Но все же некоторые идеи тогда — ради политического компромисса — были отложены или не реализованы.