"С одной стороны, хорошо, что эти конкурсы проводятся, и они в принципе качественные. И в Рижской думе, где у меня есть личный опыт, тоже значительно выросло качество корпоративного управления, но в то же время есть такие публичные события, которые разрушают баланс и подрывают доверие", - сказал Марис Вайновскис, член правления Совета иностранных инвесторов в Латвии и руководитель рабочей группы по защите инвестиций, в программе Spried ar Delfi. Речь идет о решении министра экономики без результатов прекратить конкурс на должность директора Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA).