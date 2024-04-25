"С одной стороны, хорошо, что эти конкурсы проводятся, и они в принципе качественные. И в Рижской думе, где у меня есть личный опыт, тоже значительно выросло качество корпоративного управления, но в то же время есть такие публичные события, которые разрушают баланс и подрывают доверие", - сказал Марис Вайновскис, член правления Совета иностранных инвесторов в Латвии и руководитель рабочей группы по защите инвестиций, в программе Spried ar Delfi. Речь идет о решении министра экономики без результатов прекратить конкурс на должность директора Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA).

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