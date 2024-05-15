В опубликованном сегодня рейтинге равенства представителей ЛГБТ+, который ежегодно готовит неправительственная организация ILGA Europe, Латвия заняла 38-место из 49 возможных.

Авторы исследования оценили уровень равенства между ЛГБТ+ и другими жителями страны в 23,97%. Этот показатель незначительно вырос в сравнении с 2022-2023 годами, когда он составлял 21,72%.

Для достижения большего прогресса ILGA Europe рекомендует латвийским властям реализовать нормы закона о гражданских союзах, внедрить всеобъемлющую политику наказания за преступления на почве ненависти или дискриминирующие высказывания, "основанные на предубеждениях о сексуальной ориентации, гендерной идентичности и половых характеристиках", а также реформировать законодательство в области юридического признания гендерного самоопределения.

Первое место в рейтинге девятый год подряд заняла Мальта (87,83%). На второй строчке — Исландия (83,01%), на третьей — Бельгия (78,47%). Эстония, где в прошлом году легализовали однополые браки, расположилась в середине рейтинга (46,14%), Литва ненамного обошла Латвию (27,61%).

Последнюю позицию в списке заняла Россия (2%), где ранее Верховный суд признал "экстремистским" несуществующее "международное движение ЛГБТ", а парламент запретил трансгендерный переход. Среди стран ЕС худшую оценку получила Польша (17,5%), расположившаяся на 42-м месте из 49.

По мнению составителей рейтинга, "авторитарные лидеры в Европе продолжают использовать ЛГБТ+ в качестве козлов отпущения, чтобы разделить людей и мобилизовать свой электорат". В то же время, отмечается в пресс-релизе, другие европейцы "демонстрируют твердую политическую волю выполнять обязательства по продвижению и защите прав ЛГБТ+".

"По всей Европе ЛГБТ+ становятся объектами насилия и языка ненависти, а их права активно подрываются, однако мы по-прежнему видим, что слишком много стран в регионе медлят в продвижении правовой защиты и не отражают в законах свои обязательства из национальных стратегий и планов действий. Такое бездействие опасно, поскольку без надлежащего законодательства для защиты меньшинств, в том числе представителей ЛГБТ+, вновь избранным правительствам будет слишком легко подорвать права человека и демократию", — считает одна из руководителей ILGA-Europe Катрин Хугендубель.

Рейтинг ILGA Europe основан на изучении законодательства и политики 49 государств по 75 критериям. В их числе, например, меры по борьбе с дискриминацией, возможность легального признания партнерства наравне с традиционным браком, борьба с языком вражды, телесная неприкосновенность и возможность получить убежище для жителей стран, где принадлежность к ЛГБТ+ может быть смертельно опасна.

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