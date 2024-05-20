В 2023 году количество детей в Латвии выросло. По большей части, за счет приезжих. Рождаемость в целом продолжала снижаться. А вот доля третьих и четвертых детей в семье выросла, подсчитало Центральное статистическое управление. По его сведениям, на решение о прибавлении в семействе влияет образованность женщины. Рассказываем подробно, чем Латвия стимулирует семьи становиться многодетными.

В прошлом году в стране родился 14 121 ребенок, что на 11,5% новорожденных меньше, чем в 2022 году.

С каждым годом уменьшается и количество семей Латвии - в прошлом году их было 492 052, что на 3 835 меньше, чем в 2022 году.

Зато в общем количестве новорожденных продолжает расти доля третьих и четвертых детей в семье.

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